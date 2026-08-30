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Desporto

Campeão Inter Milão segue vitorioso no arranque da liga italiana

FOTO FABIO MURRU/EPA&nbsp;&nbsp;
FOTO FABIO MURRU/EPA  

O campeão Inter Milão manteve hoje o arranque vitorioso na Liga italiana de futebol, ao vencer no campo do Cagliari por 1-0, com um golo solitário de Hakan Calhanoglu, na segunda jornada da competição.

O médio turco, que já tinha marcado na estreia na goleada caseira sobre o Monza (4-1), rematou com sucesso logo aos nove minutos, com o resultado a manter-se inalterado até final, numa partida em que o Cagliari utilizou o defesa Zé Pedro a tempo inteiro.

O Inter mantém-se assim no grupo de lideres da Serie A, em que está também o AC Milan, de Ruben Amorim, a Juventus e Lazio, que hoje também venceu por 1-0 o Génova.

Em Roma, o internacional português Nuno Tavares, titular, assistiu Davide Frattesi aos 25 minutos, com Vitinha a começar de início na equipa forasteira, que continua a zero na competição.

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