Avaliação bancária de habitação na Madeira fixa-se nos 2.598 euros por metro quadrado em Julho

O valor mediano de avaliação bancária de habitação na Região Autónoma da Madeira (RAM) situou-se nos 2.598 euros por metro quadrado em Julho de 2026. Segundo os dados apurados pelo Instituto Nacional de Estatística e divulgados esta quarta-feira pela Direcção Regional de Estatística da Madeira, este indicador registou um ligeiro recuo de 0,4% em relação a Junho, traduzindo uma diminuição de 11 euros por metro quadrado. Contudo, na comparação com o mesmo mês do ano anterior, verificou-se uma expressiva subida de 16,3%, o que representa um aumento absoluto de 364 euros por metro quadrado.

No detalhe por tipologia de habitação, os apartamentos alcançaram um valor mediano de 2.893 euros por metro quadrado, subindo 0,3% face ao mês anterior e 16,7% em termos homólogos. As moradias fixaram-se nos 2.187 euros por metro quadrado, assinalando também uma variação mensal de 0,3% e um crescimento de 17,8% em relação a Julho do ano passado.

No plano municipal, o Funchal voltou a registar o valor mais elevado da Região, fixando-se nos 2.833 euros por metro quadrado. Apesar de ter assinalado uma descida de 3,5% face a Junho, a capital madeirense mantém uma valorização homóloga de 10,6%. Entre os concelhos que ultrapassaram o número mínimo de 33 observações, Santa Cruz atingiu os 2.538 euros por metro quadrado, com uma descida mensal de 1,0% e uma subida homóloga de 16,1%, enquanto Câmara de Lobos se fixou nos 2.402 euros por metro quadrado, registando crescimentos de 1,4% em termos mensais e de 5,9% face ao ano anterior.

A nível nacional, a avaliação bancária mediana situou-se nos 2.240 euros por metro quadrado, o que representa um aumento de 0,5% face ao mês anterior e de 15,2% em termos homólogos. Entre as nove regiões NUTS II do país, a Madeira consolidou a quarta posição entre os valores mais elevados, sendo superada apenas pela Grande Lisboa com 3.397 euros por metro quadrado, pelo Algarve com 2.971 euros e pela Península de Setúbal com 2.781 euros.

De resto, em Julho de 2026 foram contabilizadas 704 avaliações bancárias na RAM, integrando 322 apartamentos e 382 moradias. Este valor traduz um aumento de 2,8% em relação ao mês anterior, correspondendo a mais 19 avaliações, e uma subida de 5,4% face ao período homólogo, superando o crescimento nacional registado no mesmo período.