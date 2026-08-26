Balanço de inundações no Nepal sobe para 55 mortos e mais de 400 desaparecidos

Pelo menos 55 pessoas morreram e 403 continuavam desaparecidas hoje após uma inundação relâmpago ter atingido várias localidades perto da fronteira com o Tibete, segundo um balanço atualizado pelas autoridades nepalesas.

O porta-voz da polícia do Nepal na província de Bagmati, Rajendra Prasad Dhamala, elevou para 55 o número de mortos na catástrofe que atingiu povoações, mercados, estradas e projetos hidroelétricos ao início da manhã.

A Junta de Turismo do Nepal anunciou que 403 pessoas, entre as quais 341 estrangeiras, continuavam desaparecidas, de acordo com a agência espanhola EFE.