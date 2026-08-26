Portuguesa entre os mais de 400 desaparecidos nas inundações

Uma cidadã portuguesa está entre os mais de 400 desaparecidos no Nepal, a maioria turistas estrangeiros, após uma inundação relâmpago ter atingido hoje várias localidades perto da fronteira com o Tibete, disse à Lusa fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

"Recebemos agora a informação sobre uma cidadã nacional que está desaparecida", adiantou à Lusa, detalhando que a cidadã portuguesa "encontrava-se num grupo, no posto fronteiriço do lado do Nepal".

Numa nova atualização, as autoridades do Nepal elevaram para 95 mortos o balanço provisório da enxurrada, numa contabilização que admitiram vir a aumentar.

"Nesta fase, foram confirmadas 95 mortes", declarou o porta-voz da polícia, Abi Narayan Kafle, à agência francesa AFP.

O porta-voz disse que 28 polícias foram dados como desaparecidos.

Além das vítimas mortais, cujo balanço tem aumentado à medida que as equipas de socorro avançam no terreno, as autoridades nepalesas anunciaram que mais de 400 pessoas estavam desaparecidas.

Entre os desaparecidos, para além da cidadã portuguesa, estão turistas de várias nacionalidades que deviam atravessar hoje a fronteira para o Tibete, incluindo indianos, malaios, espanhóis, norte-americanos e britânicos.

Do lado chinês, a televisão estatal CCTV noticiou que pelo menos três pessoas morreram e 265 foram dadas desaparecidas, de acordo com a agência espanhola EFE.

Trata-se do primeiro balanço divulgado pela China, cujo Presidente, Xi Jinping, tinha anteriormente ordenado prioridade máxima no socorro às vítimas da tragédia.