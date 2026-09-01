Nacional garante que "escolha do novo treinador está a ser realizada de forma ponderada e criteriosa"

O Nacional acaba de emitir um comunicado a desmentir que tenha contactado Custódio Castro para ser novo treinador. Garante, também, que "a escolha do novo treinador está a ser realizada de forma ponderada e criteriosa".

"Perante as notícias hoje divulgadas por diversos órgãos de comunicação social, o CD Nacional Futebol SAD esclarece que contrariamente ao que tem sido veiculado, não efetuou qualquer proposta para a contratação do treinador Custódio Castro", refere o comunicados dos alvinegros.

"Lamenta por isso a divulgação de informações sem qualquer fundamento, que apenas contribuem para a especulação em torno deste processo", acrescenta.

"Sendo esta uma decisão de grande importância, que exige serenidade e reflexão, a escolha do novo treinador está a ser realizada de forma ponderada e criteriosa, tendo em conta apenas os interesses do Clube e do seu projeto desportivo, não estando por isso sujeita a pressões externas, rumores ou ao ritmo que alguns pretendem impor através do espaço mediático", reforça a SAD do Nacional.

O CD Nacional Futebol SAD reafirma "que todas as decisões estratégicas serão tomadas com rigor, responsabilidade e em função dos superiores interesses do Clube, não se deixando condicionar por especulações ou informações sem fundamento".

João Gião deixou o comando técnico dos alvinegros após a derrota (2-3) em casa com o Estrela da Amadora, jogo que decorreu domingo, no Estádio da Madeira.