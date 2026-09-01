Trump ameaça Teerão com ataques "muito mais fortes" em caso de retaliação

O Presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçou hoje o Irão com ataques "muito mais fortes" caso Teerão responda à nova ofensiva lançada pelas forças militares dos Estados Unidos.

"Se a nação falida do Irão retaliar contra este ataque totalmente justificado, será novamente atingida, com muito mais força", escreveu Trump na sua rede social, a Truth Social, momentos depois das forças norte-americanas terem confirmado o lançamento de ataques contra alvos iranianos, pela segunda vez em poucos dias.

O Presidente norte-americano classificou a operação militar em curso como "de grande escala e poderosa" e sugeriu que Washington mantém preparada uma ofensiva ainda mais intensa contra a República Islâmica.

"Se retaliar contra este ataque perfeitamente justificado, será novamente atingida, com muito mais força e vigor, mas este não será o maior ataque de todos; esse está à espreita", ameaçou Trump.

O governante norte-americano acrescentou que, caso Washington desencadeie essa operação, "muito pouco restará da República Islâmica do Irão".

O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) anunciou momentos antes o início de novos ataques contra alvos da Guarda Revolucionária iraniana.

"Hoje, (...) as forças norte-americanas começaram a atacar alvos da Guarda Revolucionária Islâmica [IRGC] no Irão", informou o Centcom, acrescentando que a operação constitui uma resposta "aos recentes ataques da IRGC contra navios mercantes no Estreito de Ormuz e contra militares norte-americanos destacados na região".

A nova escalada ocorre depois de Washington ter realizado no domingo os primeiros ataques contra território iraniano em cerca de um mês, atingindo plataformas de lançamento na ilha de Larak, no estratégico estreito de Ormuz.

O Irão respondeu então com ataques de mísseis e drones contra alvos norte-americanos na Jordânia e nos Emirados Árabes Unidos.