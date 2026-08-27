Helicóptero accionado para resgate de turista
Resgate do turista cazaque continua em curso ao início da noite
O helicóptero H-35 da Protecção Civil foi accionado, há instantes, para auxiliar no resgate do turista cazaque, de cerca de 30 anos, que sofreu uma queda esta tarde numa vereda de acesso ao Pico Ruivo.
Segundo as informações mais recentes apuradas pelo DIÁRIO, o resgate continua em curso, pelas 20h00, com as equipas de socorro já próximas do local onde se encontra o turista. Os operacionais no terreno mantêm contacto sonoro com a vítima, que se encontra consciente, mas não consegue abandonar o local pelos próprios meios.
O turista encontrava-se sozinho a realizar um percurso pedestre quando sofreu a queda, tendo conseguido contactar o 112 através do telemóvel e indicar as coordenadas da sua localização.
Turista sofre queda em vereda e operação de resgate vai durar várias horas
Um turista cazaque, com cerca de 30 anos, sofreu, esta tarde, uma queda numa vereda que dá acesso ao Pico Ruivo, obrigando a uma operação de resgate que se encontra em andamento e que vai durar várias horas.
Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos foram inicialmente mobilizados para a ocorrência, cerca das 15h00, com sete elementos e duas viaturas. O acesso à zona onde se encontra o turista é feito a partir da Achada do Teixeira, no concelho de Santana, num percurso que pode demorar várias horas.
Com as condições meteorológicas pouco favoráveis e perante a dificuldade de acesso ao local, foi entretanto accionado o meio aéreo da Protecção Civil para apoiar a operação de resgate, que permanece a decorrer.
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