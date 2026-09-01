3,2 milhões de euros para reabilitar e implementar medidas de eficiência energética no Centro de Saúde de Santana

O Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, visitou nesta terça-feira o Centro de Saúde de Santana, infraestrutura onde já decorrem os trabalhos de reabilitação e de implementação de medidas de eficiência energética.

De acordo com nota enviada às redacções, “a obra em execução nesta importante infraestrutura de saúde do norte da Ilha da Madeira, representa um investimento do Governo Regional na ordem dos 3,2 milhões de euros, tem um prazo de execução de 300 dias e contempla um conjunto alargado de intervenções destinadas a melhorar o desempenho energético, a eficiência e as condições de utilização do edifício, proporcionando maior conforto térmico aos pacientes e utentes”.

“Entre os principais trabalhos está a substituição de sistemas de iluminação, de instalação de sistemas fotovoltaicos para autoconsumo sem baterias, de instalação de sistemas de aquecimento de águas (solar térmico e bombas de calor), intervenção em sistema existente de climatização, de substituição de vãos envidraçados por caixilharia com corte térmico, de aplicação de soluções de isolamento térmico em coberturas e pequenos trabalhos em redes existentes de distribuição de águas, de esgotos, elétricas, de gás e trabalhos de construção civil de conservação”, avança a nota de imprensa.

A empreitada pretende, assim, “modernizar as condições físicas e técnicas desta infraestrutura de saúde, promovendo uma maior eficiência energética e uma utilização mais sustentável do edifício”.

Para o Secretário Regional, esta intervenção “representa mais uma aposta do Governo Regional na modernização, sustentabilidade e eficiência energética de uma infraestrutura fundamental para a população do concelho de Santana, procurando, simultaneamente, melhorar o conforto dos utentes e profissionais de saúde e reduzir os consumos energéticos do próprio edifício”.