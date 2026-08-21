Investimento de 3,8 milhões de euros reforça resposta na saúde no Funchal

O Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM (IASAÚDE, IP-RAM) associa-se às comemorações do 518.º aniversário do Funchal, destacando o impacto dos programas de saúde que, nos últimos anos, têm reforçando o bem-estar de milhares de residentes do concelho. Ao todo, mais de 10.000 funchalenses beneficiaram directamente dos apoios promovidos pelo Governo Regional da Madeira, através deste Instituto.

Segundo nota à imprensa, entre os programas com maior expressão encontra-se o Kit Bebé, que já registou mais de 5.900 recém-nascidos desde a sua implementação, num investimento superior a 3 milhões de euros. Este programa tem permitido aliviar despesas essenciais e garantir que cada bebé inicia o seu percurso com mais bem-estar e segurança.

A saúde visual tem igualmente registado avanços significativos. O Programa '+Visão Crianças e Jovens', implementado em 2021, assegurou a comparticipação de óculos graduados a mais de 1.800 menores, num investimento de 274 mil euros, enquanto o '+Visão Seniores', lançado em 2019, apoiou mais de 1.600 residentes, com um investimento de 252 mil euros, contribuindo para uma população mais autónoma e com melhor qualidade de vida.

Na área da saúde oral, o Programa '+Sorriso' permitiu que mais de 900 crianças e jovens tivessem acesso a aparelhos ortodônticos, num investimento superior a 318 mil euros. Este apoio, criado em 2023, garante correção precoce de problemas dentários e promove mais autoestima ao longo da vida.

No total, estes programas representam mais de 3.8 milhões de euros investidos diretamente nos residentes do concelho do Funchal, traduzindo uma ação consistente, próxima e orientada para os problemas das famílias desta Região.

Podem beneficiar destes programas de saúde todos os residentes na Região Autónoma da Madeira, mediante as condições definidas e disponíveis no site do IASAÚDE.

À semelhança dos concelhos anteriores, o IASAÚDE divulgou um vídeo institucional dedicado ao Funchal, que apresenta de forma clara os dados do concelho e evidencia o impacto dos programas de saúde na vida dos utentes.