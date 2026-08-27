Plano de Pormenor do Carmo iniciado em 2014 é aprovado

A Câmara Municipal do Funchal aprovou, esta quinta-feira, em reunião de câmara, o Plano de Pormenor do Carmo, cujo processo teve início em 2014 e que agora deverá seguir para a Assembleia Municipal, no final de Setembro.

O documento prevê a requalificação urbana daquela zona do centro da cidade, com intervenção no espaço público, arruamentos e acessibilidades, além da criação de condições para a reabilitação de edifícios e construção de habitação.

"Uma das características principais é, de facto, uma diminuição da densificação em termos de ocupação do espaço público, porque uma das características desta cidade, de facto, é que existem alguns bairros, algumas áreas que têm uma densificação, uma ocupação grande desse mesmo espaço público", referiu.

Segundo o vice-presidente da autarquia, Carlos Rodrigues, estão previstos cerca de 1,4 milhões de euros de investimento municipal e 13 milhões de investimento privado.

A par disso, o Carlos Rodrigues também destacou a possibilidade de novas operações urbanísticas na zona da Rua do Frigorífico e da Rua da Fábrica, embora não tenha adiantado o número de novos fogos que poderão ser criados.

Na mesma reunião, foram aprovados mais cerca de 700 apoios à aquisição de manuais escolares, elevando para cerca de 90% a percentagem de candidaturas já aprovadas, num universo superior a 3.100 processos.

A autarquia do Funchal aprovou também cerca de 110 mil euros em apoios a 16 associações ligadas à educação e um novo instrumento que permitirá receber donativos destinados à recuperação do património municipal, sobretudo nas áreas museológica e cultural.