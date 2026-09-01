Daniel Sousa é agora o nome mais forte para treinar o Nacional

O nome de Daniel Sousa ganhou força para substituir João Gião no comando técnico do Nacional. Rui Alves quer fechar rapidamente este dossier para ter o novo treinador já a preparar o jogo de sábado, em Alvalade, diante do Sporting.

De acordo com o Record, a primeira opção seria mesmo Custódio Castro, mas as conversações não avançaram no sentido de garantir a contratação do treinador.

Assim o presidente do Nacional virou-se para outra escolha, surgindo Daniel Sousa como a possibilidade mais forte neste momento.

Daniel Sousa, treinador de 41 anos, está sem clube. A última experiência que teve foi em 2024/2025, época na qual, curiosamente, orientou os dois ‘grandes’ do Minho. Esteve quatro jogos no banco do Sp. Braga, onde iniciou a temporada, e três no comando do V. Guimarães, entre Dezembro e Janeiro.

Como treinador principal, também orientou Gil Vicente (2022/2023) e Arouca (2023/2024) aí de forma mais consistente. Em nenhum dos casos iniciou a época, mas pegou na equipa mais adiante, tal como acontecerá agora, caso se confirme, no Nacional.

Em 2022/2023 conduziu o Gil Vicente ao 13.º lugar e em 2023/2024 levou o Arouca ao 7.º lugar.

João Gião, que iniciou a temporada no Nacional, foi despedido segunda-feira na 'ressaca' da derrota caseira diante do Estrela da Amadora, por 2-3. Deixa a equipa alvinegra no 10.º lugar da I Liga, com quatro pontos.