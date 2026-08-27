Difícil não é chegar, é manter

Ainda que por vezes olhemos para o que se repete com alguma naturalidade – sem que isso signifique, necessariamente, colocar em causa essa mesma repetição, bem longe disso – torna-se cada vez mais importante sabermos reconhecer, valorizar e sentir orgulho naquilo que, juntos, somos capazes de fazer.

Orgulho no percurso que esta Região Autónoma tem vindo a fazer e nos extraordinários – repetidos e, por isso mesmo, ainda mais extraordinários – resultados que tem vindo a alcançar, nomeadamente em termos económicos, numa trajetória de crescimento sustentável que já atingiu os 62 meses consecutivos.

A verdade é que vivemos numa Região com uma economia cada vez mais competitiva, onde as empresas continuam a criar riqueza, a investir e a inovar nos seus negócios, onde consequentemente a taxa de desemprego é residual e onde o Governo Regional encontra condições para baixar progressivamente os impostos, devolver mais rendimento às famílias e criar melhores condições para quem aqui investe e trabalha.

Estes bons resultados não se devem, apenas, ao Governo ou ao Partido. Devem-se, em primeiro lugar, aos Madeirenses que confiaram no nosso projeto político e permitiram que, através dele, pudéssemos implementar todas as políticas tendentes a garantir e a fomentar mais dinâmica e apoios à economia e às famílias e, naturalmente, às empresas que continuaram a apostar e a investir nos seus produtos, aos trabalhadores que deram e continuam a dar o seu melhor, a todos os que, com maior ou menor dificuldade, resistiram e continuaram a acreditar na nossa Terra, aos jovens, aos agricultores, aos nossos comerciantes e a todos os que, em todas as áreas, souberam fazer a diferença e contribuir para que, juntos, chegássemos até aqui.

E é chegados aqui que enfrentamos aquele que é o grande desafio de mantermos toda esta extraordinária trajetória, conscientes de que a responsabilidade e a exigência pesam muito mais quando os bons resultados deixam de ser novidade, quando entram na tal “naturalidade” que devemos diariamente contrariar, sabendo exaltar cada pequena ou grande vitória como se fosse sempre a maior.

Porque chegar a este ou àquele patamar não é difícil, difícil é manter.

Difícil será garantir que a dinâmica se mantenha em alta e que todo este caminho continue a ser percorrido, sem nunca esquecermos que é através do crescimento económico que podemos continuar a criar emprego, a aumentar salários, a apoiar as nossas empresas nos seus projetos, a diversificar a nossa economia e a capitalizar a atração de novos investimentos, essenciais para construirmos as bases de um futuro melhor, com mais oportunidades e melhor qualidade de vida para todos, ao invés de aproveitarmos apenas uma boa conjuntura.

Aqui chegados, é tempo de continuar, motivados não só para os números de hoje, mas, sobretudo, para aqueles que podemos e queremos alcançar amanhã.

Fomos nós que, ao lado de cada Madeirense, fizemos este caminho.

Fomos nós que, juntos, sonhamos mais alto, tornando esta Região num sítio bem melhor para viver e para bem receber.

E somos nós que continuamos a trabalhar, a cumprir e a fazer evoluir.

É isso que nos move e é nisso que acreditamos, cientes do trabalho que temos pela frente, mas cada vez mais motivados e confiantes no que fazemos e no muito que ainda temos a fazer, com todos, pela nossa Região!