Seguro recebeu Marcelo Rebelo de Sousa no Palácio de Belém
O Presidente da República, António José Seguro, recebeu hoje no Palácio de Belém o seu antecessor, Marcelo Rebelo de Sousa, um encontro que ficou marcado por uma "estimulante troca de ideias sobre o país".
Numa curta nota divulgada no 'site' da Presidência lê-se que o atual Presidente da República convidou Marcelo Rebelo de Sousa para um almoço no Palácio de Belém.
"O encontro ficou marcado por uma grande simpatia, pela partilha de experiências e pela estimulante troca de ideias sobre o país", refere o texto.
Esta nota é acompanhada por algumas fotografias, em que o atual e o anterior chefe de Estado conversam, lado a lado, nos jardins do palácio.
O atual Presidente da República já tinha recebido também no Palácio de Belém os antigos chefes de Estado António Ramalho Eanes (no início de julho) e Aníbal Cavaco Silva (no final de julho), encontros que, à semelhança deste último, foram divulgados através de curtas notas no 'site' da Presidência.
António José Seguro assumiu a chefia do Estado em 09 de março deste ano, sucedendo a Marcelo Rebelo de Sousa, que foi Presidente da República durante 10 anos, entre 2016 e 2026.