Novo hotel de qualidade previsto para o centro da Machico obriga a suspender PDM

Miguel Albuquerque revelou esta quinta-feira, à margem da visita ao Centro de Saúde de Machico, que está em preparação o projecto de uma nova unidade hoteleira no centro daquela localidade. Segundo afirmou, o processo está "bem encaminhado".

Para avançar, será necessário proceder a alterações ao Plano Director Municipal (PDM), através da sua suspensão, de forma a adaptar o instrumento de gestão territorial à instalação da unidade hoteleira.

"É importante para Machico ter neste momento um hotel de qualidade, um novo hotel de qualidade que traga novos postos de trabalho e traga mais turistas", afirmou.

O presidente do Governo Regional adiantou que deverá realizar-se uma reunião durante o mês de Setembro para acertar os procedimentos necessários ao desenvolvimento do projecto.

Sem revelar a localização exacta, Albuquerque confirmou apenas que o hotel ficará "no centro da Machico" e será uma unidade "de alta qualidade".

Questionado sobre a dimensão do empreendimento, indicou que deverá ter mais de 100 quartos.