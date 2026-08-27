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Governo Regional Madeira

Novo hotel de qualidade previsto para o centro da Machico obriga a suspender PDM

Miguel Albuquerque conversou com Hugo Marques na visita ao Centro de Saúde de Machico
Miguel Albuquerque conversou com Hugo Marques na visita ao Centro de Saúde de Machico

Miguel Albuquerque revelou esta quinta-feira, à margem da visita ao Centro de Saúde de Machico, que está em preparação o projecto de uma nova unidade hoteleira no centro daquela localidade. Segundo afirmou, o processo está "bem encaminhado".

Para avançar, será necessário proceder a alterações ao Plano Director Municipal (PDM), através da sua suspensão, de forma a adaptar o instrumento de gestão territorial à instalação da unidade hoteleira.

"É importante para Machico ter neste momento um hotel de qualidade, um novo hotel de qualidade que traga novos postos de trabalho e traga mais turistas", afirmou.

O presidente do Governo Regional adiantou que deverá realizar-se uma reunião durante o mês de Setembro para acertar os procedimentos necessários ao desenvolvimento do projecto.

Sem revelar a localização exacta, Albuquerque confirmou apenas que o hotel ficará "no centro da Machico" e será uma unidade "de alta qualidade".

Questionado sobre a dimensão do empreendimento, indicou que deverá ter mais de 100 quartos.

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