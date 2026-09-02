Pista de atletismo prometida para o RG3 continua sem calendário conhecido

Quase um ano depois de ter sido anunciada uma nova pista de atletismo para o Funchal, continuam por conhecer os prazos para a concretização do projecto previsto para as instalações do Regimento de Guarnição n.º 3 (RG3).

Os vereadores independentes Luís Filipe Santos e Jorge Afonso Freitas vão levar o assunto a reunião de Câmara, procurando saber se chegou a ser celebrado o protocolo que deveria envolver a autarquia funchalense, o Governo Regional e o Exército Português.

RG3 vai ganhar pista de atletismo homologada Projecto assenta na abertura desta unidade militar à comunidade e conta com o apoio do Governo Regional

O compromisso tinha sido assumido publicamente por Jorge Carvalho a 29 de Setembro de 2025, ainda durante a campanha para as eleições autárquicas. Na ocasião, foi anunciada a intenção de devolver ao concelho uma pista de atletismo, aproveitando as instalações militares do RG3.

A solução apresentada previa a utilização da infraestrutura tanto pelos atletas e pela população como pelas próprias forças militares.

Luís Filipe Santos e Jorge Afonso Freitas são vereadores independentes na Câmara Municipal do Funchal.

Desde então, porém, não é conhecido publicamente o desfecho do protocolo que deveria enquadrar o projecto.

É precisamente esse esclarecimento que os dois vereadores querem agora obter. Caso o documento ainda não esteja assinado, pretendem saber que diligências foram entretanto desenvolvidas, em que fase se encontra o processo e se existe já algum calendário para a execução da pista.

Quase um ano depois, queremos uma resposta simples: o protocolo foi ou não foi assinado? E, se ainda não foi, quando será?

Os vereadores sublinham que não colocam em causa a importância do investimento, defendendo que o Funchal necessita de melhores condições para a prática do atletismo. Entendem, contudo, que atletas, clubes e população devem conhecer o ponto de situação de um compromisso assumido publicamente.

A pista de atletismo foi anunciada como uma solução a concretizar através de uma parceria institucional entre a Câmara do Funchal, o Governo Regional e o Exército Português, mas, perto de completar um ano sobre o anúncio, permanecem por esclarecer o estado do protocolo e o prazo para o projecto sair do papel.