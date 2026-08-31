Ministro posou para fotografia na Avenida do Mar

Depois do almoço na Quinta Vigia com o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, o ministro da Administração Interna, Luís Neves, visitou as instalações do Serviço Regional de Protecção Civil, antes de se deslocar ao Comando Territorial da Madeira da GNR, no Funchal.

Sem prestar declarações aos jornalistas, como já tinha indicado durante a manhã, Luís Neves saiu das instalações da GNR e foi abordado por uma cidadã que lhe pediu para tirar uma fotografia.

Depois de alguma hesitação, o ministro acabou por posar para a fotografia com a cidadã, em plena Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses.

A comitiva liderada por Luís Neves voltou entretanto a alterar o programa previsto. O ministro deslocou-se primeiro ao Posto de Fronteiras no Molhe da Pontinha, seguindo-se a visita à Secção Naval da GNR, na Marina do Funchal.

Para o final da tarde está ainda prevista uma visita ao Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM).