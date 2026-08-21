Homem acusado de tentar matar outro no Porto começa a ser julgado em Setembro

Um homem acusado de tentar matar outro numa rua de bares na zona da Movida do Porto, em julho de 2025, começa a ser julgado em setembro, indicou hoje à Lusa fonte judicial.

A primeira sessão de julgamento está agendada para dia 21 de setembro, às 09:30, no Tribunal São João Novo, no Porto, e servirá para o arguido prestar declarações, caso o pretenda, adiantou.

O detido, que está em prisão preventiva, está acusado de um crime de homicídio na forma tentada.

O Ministério Público (MP) requereu, ainda, a aplicação da pena acessória de expulsão do país.

A 13 de julho de 2025, cerca das 07:00, o suspeito terá tentado matar outro na zona conhecida como as 'galerias de Paris', no Porto, refere a acusação do MP.

Nesse dia, após se envolverem em confrontos físicos, o detido atingiu a vítima com diversos golpes no tórax com um objeto semelhante a um canivete, salienta.

Na sequência desse ataque, a vítima sofreu, entre outros ferimentos, perfuração do coração e pulmões, que a colocaram em perigo de vida, sustenta o MP.