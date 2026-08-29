Madeira com muitas nuvens e chuva fraca

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que, na Madeira, exista períodos de céu muito nublado e com aguaceiros fracos, mais frequentes na vertente norte e terras altas

da ilha da Madeira.

O vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) de nordeste.

Quanto à temperatura, esta vai oscilar entre os 21ºC de mínima e os 27.ºC de máxima na Madeira. No Porto Santo, a temperatura vai variar entre os 22.ºC de mínima e os 27.ºC de máxima.

Já para o Funchal está previsto períodos de céu muito nublado. O vento será fraco (inferior a 15 km/h).



Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta ondas de norte com 1,5 a 2 metros na Costa Norte. Já para a Costa Sul são esperadas ondas inferiores a 1 metro.



A temperatura da água do mar irá variar entre os 24 e 25.ºC