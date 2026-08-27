Madeira com muitas nuvens, chuva fraca e algum vento

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que, na Madeira, haverá períodos de céu muito nublado e aguaceiros a partir da manhã, mais frequentes na vertente norte e terras altas da ilha da Madeira.

O vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) de noroeste, rodando gradualmente para nordeste, e tornando-se por vezes forte (até 40 km/h) nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira e terras altas no final do dia.

Quanto à temperatura, esta vai oscilar entre os 21ºC de mínima e os 26.ºC de máxima na Madeira. No Porto Santo, a temperatura vai variar entre os 22.ºC de mínima e os 26.ºC de máxima.

Já para o Funchal está previsto períodos de céu muito nublado. O vento será fraco (inferior a 15 km/h).

Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta ondas noroeste com 1 a 1,5 metros, aumentando gradualmente para 1,5 a 2 metros a partir da tarde na Costa Norte. Já para a Costa Sul são esperadas ondas de sudoeste inferiores a 1 metro, aumentando para

1 metro na parte oeste da ilha da Madeira a partir da tarde.



A temperatura da água do mar irá variar entre os 24 e 25.ºC