Novenas em honra de Nossa Senhora do Monte prosseguem hoje

As novenas preparatórias da festa em honra de Nossa Senhora do Monte, padroeira da Madeira, prosseguem hoje, com a segunda celebração, a da Boa Esperança, pelo sítio do Curral dos Romeiros.

A missa tem lugar às 20 horas, ficando a celebração a cargo do padre Juan Noite, da Congregação dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus. Seguir-se-á a animação, pelas 21h30, com o Grupo de Folclore de Santa Rita. A Casa de Chá estará em funcionamento entre as 20 e as 23 horas, com comes e bebes.

Ontem, com a realização da novena Chave de Ouro, toda as iniciativas estiveram a cargo dos paroquianos dos sítios da Igreja, da Fonte, das Lajinhas, do Pico da Pedra e do Pico. A partir das 16 horas houve romagem por estes sítios, acompanhada pela Banda de Santo António.

As próximas novenas serão, por esta ordem, a do Bom Coração, a da Boa União, a da Paz, a dos Emigrantes, a dos Carreiros, a da Boa Vontade, fechando com a da Boa Fé, no dia 13 de Agosto.

Mas há mais iniciativas a ter em conta na agenda desta quinta-feira, dia 6 de Agosto.

Agenda

Entre as iniciativas programadas para hoje, destaque para o assinalar do arranque da rádio TSF-Madeira. 'A Rádio que Mudou o Tempo' acontece na Galeria Anjos Teixeira, pelas 19 horas, e terá como prelector o jornalista Nicolau Fernandez, que abordará a história dos primeiros anos da rádio que integra o grupo DIÁRIO, na Região.

Antes disso, durante a manhã, às 11h30, a A Câmara Municipal do Funchal apresenta o programa das comemorações do Dia da Cidade, que se assinala a 21 de Agosto. No átrio dos Paços do Concelho, o presidente da autarquia, Jorge Carvalho, dará a conhecer os destaques da edição deste ano. As celebrações deverão contar com um momento institucional e várias iniciativas culturais e de animação.

Verão combina com festas. Hoje arranca a Festa Gastronómica do Peixe Espada Preto, em Câmara de Lobos, um certame que se prolonga pelo fim-de-semana. O programa para hoje contempla uma homenagem ao pescador, pelas 18 horas. Seguir-se-á um showcooking, às 19 horas; o desfile das bandas, às 20 horas. No panorama musical, às 21h30 sobe ao palco Leoner Oliveira. Às 23 horas actua Augusto Canário, com a noite a fechar com o Dj Nélio Dinis, às 00h30, prolongando-se até às 2 horas da madrugada.

Prossegue, também, a 39.ª Semana Gastronómica de Machico, com uma demonstração culinária, às 19h30, pelo Chef Manuel Carvalho. No que toca à aimação musical, vão passar pelo palco Krod (20h00), Akoustic Junkies (21h00), Blasted Mechanism (22h30) e o Dj Petter Nunez (00h00) para encerrar a noite.

Efemérides

1915 - Bernardino Luís Machado Guimarães é eleito Presidente da República Portuguesa, em sessão especial do Congresso, dois meses antes do termo do período presidencial anterior.

1919 - António José de Almeida é eleito Presidente da República Portuguesa, em sessão do Congresso.

1923 - Manuel Teixeira Gomes é eleito Presidente da República Portuguesa. Diplomata e escritor, autor de "Novelas Eróticas", "Sabina Freire" e "Maria Adelaide".

1944 - II Guerra Mundial. Libertação de Nantes, em França. As forças aliadas chegam aos arredores de Brest e os alemães tentam reconquistar Avranches.

1945 - II Guerra Mundial. Hiroshima: O bombardeiro norte-americano B-29, Enola Gay, lança a primeira bomba atómica no centro da cidade japonesa.

Foto DR/Arquivo

1962 - Independência da Jamaica no âmbito da Comunidade Britânica, Commonwealth.

1964 - O Papa Paulo VI assina a carta encíclica "Ecclesiam Suam", que apela para uma Igreja aberta ao diálogo com o mundo, a partir da sua identidade cristã. É uma encíclica do diálogo baseada na verdade.

1966 - É inaugurada a ponte sobre o Tejo, que faz a ligação entre Lisboa e Almada, batizada com o nome de Salazar, em Lisboa, atual Ponte 25 de Abril.

1973 - Guerra do Vietname. Bombardeiros norte-americanos atacam, por engano, a cidade cambodjana de Neak Long.

1990 - Conflito no Golfo. A resolução 660 do Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) condena a invasão do Kuwait e exige a "retirada imediata e incondicional" das forças iraquianas.

1991 - A Amnistia Internacional faz o lançamento mundial do "dossier negro" da ocupação de Timor-Leste pela Indonésia.

1991 - O cientista inglês Tim Berners-Lee publica a primeira página na World Wide Web.

2003 - É inaugurado o novo Estádio José Alvalade "Alvalade XXI", em Lisboa.

2007 - Xanana Gusmão é indigitado novo primeiro-ministro de Timor-Leste. A nomeação de Xanana pelo Presidente José Ramos-Horta é seguida de violentos incidentes em Baucau e Díli.

Foto DR/Arquivo

2008 - A central nuclear francesa de Tricastin, no sul de França, regista o sexto incidente num mês, ao verificarem-se fortes fugas de carbono 14 gasoso. A Autoridade de Segurança Nuclear decide proibir à Socatri, até ao fim do ano, toda a atividade que possa levar a fugas de Carbono 14.

2011 - Primeira noite de confrontos em Tottenham, norte de Londres, Inglaterra. Vários manifestantes juntam-se em frente a um posto de polícia em protesto contra a morte de Mark Duggan, 29 anos. Lançam cocktails molotov, incendeiam carros da polícia, edifícios e um autocarro de dois andares.

2014 - A Presidente da Libéria, declara o estado de emergência ao salientar que a epidemia do vírus Ébola "exige medidas extraordinárias para a sobrevivência do Estado".

2015 - O Presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sissi, inaugura a segunda rota do canal do Suez, numa cerimónia com a presença de chefes de Estado estrangeiros, entre os quais o Presidente de França, François Hollande. Portugal está representado pelo secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Luís Campos Ferreira.

2019 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga a Lei de Bases da Habitação com dúvidas sobre a "concretização das elevadas expectativas suscitadas" e aponta a "excessiva especificação" do diploma.

2023 - O Papa Francisco anuncia em Lisboa que a capital da Coreia do Sul, Seul, é a próxima cidade a receber a Jornada Mundial da Juventude, em 2027.

2025 - O Presidente norte-americano, Donald Trump, anuncia uma tarifa de 100% sobre a importação de 'chips' e semicondutores, utilizados em aparelhos eletrónicos, automóveis, eletrodomésticos e outros bens tecnológicos.

Pensamento do dia