Galeria Anjos Teixeira acolhe conferência 'A Rádio que Mudou o Tempo'

A Galeria Anjos Teixeira, no âmbito da programação 'História com estórias', promove na próxima quinta-feira, 6 de Agosto, às 19h, à Rua João de Deus nº 12, no Funchal, uma conferência intitulada 'A Rádio que Mudou o Tempo'.

Dirigida pelo jornalista Nicolau Fernandes, o objectivo desta sessão é abordar o lançamento da Rádio TSF na Madeira e os seus impactos quanto ao debate sobre a missão do jornalismo e na dinamização do jornalismo participativo.

A programação 'História com estórias' faz parte das iniciativas que a Galeria Anjos Teixeira está a promover relativas às comemorações dos 50 Anos da Autonomia.