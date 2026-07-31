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Homem atropelado na Zona Velha

Vítima foi assistida pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses

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Um homem foi atropelado esta tarde na Travessa do Pimenta, na Zona Velha do Funchal.

Para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários Madeirenses, que prestaram assistência à vítima com uma ambulância e dois operacionais.

Até ao momento, não foi possível apurar a idade da vítima nem a gravidade dos ferimentos.

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