Homem atropelado na Zona Velha
Vítima foi assistida pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses
Um homem foi atropelado esta tarde na Travessa do Pimenta, na Zona Velha do Funchal.
Para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários Madeirenses, que prestaram assistência à vítima com uma ambulância e dois operacionais.
Até ao momento, não foi possível apurar a idade da vítima nem a gravidade dos ferimentos.
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