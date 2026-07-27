Liga Contra o Cancro adia Festa da Gratidão marcada para 1 de Agosto

O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC-NRM) anunciou o adiamento da Festa da Gratidão 2026, que estava agendada para o próximo dia 1 de Agosto, no Campo de Futebol do Clube Desportivo 1.º de Maio.

Em comunicado, a instituição refere que a decisão foi tomada devido a “motivos imprevistos e alheios à nossa vontade”, não tendo sido ainda divulgada uma nova data para a realização do evento.

A organização lamenta os transtornos causados pela alteração e agradece “a compreensão e o apoio de todos aqueles que manifestaram a sua intenção de participar neste momento tão especial de convívio e solidariedade”.

A Liga adianta que a nova data será comunicada oportunamente através dos seus canais habituais.

A Festa da Gratidão estava prevista decorrer entre as 15h00 e as 22h00 e incluía um jogo de futebol entre Amigos e Veteranos, um convívio gastronómico e momentos de animação musical. O programa contemplava ainda uma homenagem a Celestino dos Leitões, apresentado pela organização como “um grande amigo da LIGA”.

Segundo a informação divulgada, as receitas do evento reverteriam integralmente para o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro. A iniciativa contava com o apoio da Associação de Futebol da Madeira e da Junta de Freguesia de São Gonçalo.