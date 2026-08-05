Rio critica capitalismo que agrava desigualdades ao abordar lucros da banca

O ex-líder do PSD Rui Rio insurgiu-se hoje contra o capitalismo que acentua a acumulação de riqueza e, por essa via agrava as desigualdades sociais, numa referência aos lucros dos maiores bancos portugueses.

"O capitalismo tem vindo a acentuar a acumulação e a desprezar a concorrência, agravado pelo facto de não promover uma regulação responsável e independente. Ao fazê-lo, agrava as desigualdades sociais e promove focos de riqueza absurda. Não vai acabar bem", escreve o anterior presidente do PSD na sua conta da rede social X.

A publicação de Rui Rio é acompanhada pela primeira página da edição de hoje do Diário de Notícias cuja manchete refere que os "cinco maiores bancos lucram meio milhão de euros por hora".

De acordo com a notícia, o BPI, BCP, CGD, Santander e Novo Banco registaram, em conjunto, lucros de 2,4 mil milhões de euros no primeiro semestre do ano, um montante que representa 562 mil euros de ganhos por hora, uma subida impulsionada pelo crédito habitação e pelas comissões.