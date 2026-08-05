Governo reforça áreas protegidas com três milhões de euros para 18 projectos

A Agência para o Clima aprovou um apoio de três milhões de euros para 18 projetos que reforçam a cogestão das áreas protegidas em todo o país, divulgou hoje o Ministério do Ambiente e Energia.

Os projetos promovem a conservação da natureza e o desenvolvimento local, destaca o Ministério em comunicado, acrescentando que entre os beneficiários estão municípios, associações e entidades locais.

As iniciativas aprovadas são "de norte a sul do país" e abrangem "alguns dos mais emblemáticos territórios naturais nacionais", com as intervenções a apostarem, além da conservação da biodiversidade e da valorização do património natural, no turismo de natureza, na educação ambiental e numa maior participação das comunidades locais na gestão das áreas protegidas.

O Ministério especifica que de 29 candidaturas apresentadas, 27 reuniram os critérios de elegibilidade e que a decisão final contemplou o financiamento de 18 iniciativas, 15 com apoio integral e três com apoio parcial, num investimento global de três milhões de euros.

"As áreas protegidas são um dos maiores ativos naturais de Portugal e a sua preservação exige o envolvimento de quem vive, trabalha e investe nestes territórios. Estes projetos mostram que é possível conciliar conservação da natureza, desenvolvimento local e criação de oportunidades para as comunidades, através de um modelo de gestão mais participado, mais próximo e mais eficaz", disse a ministra, Maria da Graça Carvalho, citada no comunicado.

O modelo de cogestão tem como objetivo criar uma dinâmica partilhada de valorização das áreas protegidas, tendo por base a sua sustentabilidade em todas as dimensões.