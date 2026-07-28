'Jackpot' do Euromilhões sobe para 89 milhões de euros

Não houve totalistas do primeiro prémio do Euromilhões no sorteio desta terça-feira, 28 de Julho, pelo que o ‘jackpot’ sobe para 89 milhões de euros no próximo sorteio.

De acordo com o apuramento divulgado pelo Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, o segundo prémio, no valor de 522.575,94 euros, saiu a um apostador fora de Portugal. O terceiro prémio, no valor de 61.067,30 euros, saiu a dois apostadores fora de Portugal.

Já o terceiro prémio contemplou dois apostadores em Portugal, que receberam 1.311,79 euros.