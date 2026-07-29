ARDITI recebe mais de meio milhão de euros para reforçar tecnologias oceânicas

O Conselho do Governo aprovou, esta tarde, a celebração de um contrato-programa com a Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação (ARDITI), no valor máximo de 525.129 euros, destinado à aquisição de Tecnologias Oceânicas.

Segundo a deliberação, este apoio irá permitir dotar a instituição dos meios financeiros necessários para reforçar a sua capacidade tecnológica na área do oceano.

Outras resoluções do Conselho de Governo:

- Louvar publicamente a atleta madeirense Maria Leonor Correia Gomes, a Associação Desportiva Galomar e a Associação de Ténis de Mesa da Madeira, por conquistar ao serviço da Seleção Nacional, a medalha de bronze, no Campeonato da Europa de Jovens 2026, na variante de equipas femininos, no escalão de Sub-19, na modalidade de Ténis de Mesa.

- Louvar publicamente a atleta madeirense Luana Baltazar Camacho, o Grupo Desportivo do Estreito e a Associação de Patinagem da Madeira da Madeira, por conquistar ao serviço da seleção nacional, a medalha de prata, no Campeonato da Europa, no escalão de Sub-17 femininos, na modalidade de Hóquei em Patins.

- Louvar publicamente a atleta madeirense Mariana Sofia Quintal Pestana, o Grupo Desportivo do Estreito e a Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira, por conquistar o título de Campeã Nacional de Atletismo, nos 111.º Campeonatos de Portugal, na disciplina do lançamento do martelo, no escalão de absolutos femininos.

- Louvar publicamente o atleta madeirense João Pedro Buaró, da Sport Lisboa e Benfica, por conquistar o título de Campeão Nacional de Atletismo, nos 111.º Campeonatos de Portugal, na disciplina do salto com vara, no escalão de absolutos masculinos.

- Autorizar a declarar de utilidade pública a expropriação do bem imóvel, suas benfeitorias e todos os direitos e ónus a ele inerentes e/ou relativos (usufrutos, servidões e serventias, colonias, arrendamentos, acessões, regalias, águas, pertences e acessórios, prejuízos emergentes da cessação de atividade e todos e quaisquer outros sem reserva alguma), pelos mesmos serem necessários à execução das seguintes obras:

- “Estabilização de um Troço da ER105 – Paul da Serra”.

- “Estabilização de Troço da ER 222 – Santo Amaro”.