Rubina Leal reforça ligação às comunidades madeirenses em Toronto e New Bedford

A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, está a concluir a visita oficial a Toronto, no Canadá, e a New Bedford, nos Estados Unidos, realizada a convite da Casa da Madeira de Toronto e do Clube Madeirense do Santíssimo Sacramento.

Segundo uma nota divulgada pelo gabinete da presidente do parlamento madeirense, a deslocação ficou marcada por contactos com as comunidades emigrantes, encontros institucionais e participação em iniciativas associativas e culturais.

Ao longo da visita, Rubina Leal manteve reuniões com responsáveis políticos e institucionais, representantes diplomáticos, empresários, órgãos de comunicação social e organizações da comunidade portuguesa, com o objectivo de reforçar a cooperação e valorizar o papel da diáspora madeirense.

A presidente da Assembleia Legislativa destacou a importância dos madeirenses residentes no estrangeiro como uma “rede global de talento, conhecimento, investimento e influência”, capaz de contribuir para o desenvolvimento e projecção internacional da Região.

O programa incluiu ainda a participação na Festa Madeirense, em Toronto, e na Festa do Santíssimo Sacramento, em New Bedford, iniciativas que, segundo a mesma fonte, evidenciam a "extraordinária capacidade das comunidades para preservar o sentimento de pertença à Madeira, transmitindo às novas gerações o orgulho nas suas raízes".

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No final da visita, Rubina Leal reiterou a intenção de continuar a reforçar a ligação entre a Madeira e as comunidades emigrantes, defendendo o aprofundamento da cooperação, do investimento e da participação cívica da diáspora na vida da Região.