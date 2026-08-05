JPP questiona PSD sobre promessas feitas aos pescadores de Câmara de Lobos

O Juntos pelo Povo (JPP) questionou esta quarta-feira o PSD sobre as promessas feitas aos pescadores de Câmara de Lobos durante a campanha para as eleições autárquicas de 2025, apontando a ausência de medidas concretas para o sector.

Nuno Freitas, eleito para a Assembleia de Freguesia de Câmara de Lobos pelo JPP, esteve na baía da vila para denunciar o que considera ser a falta de respostas por parte do actual executivo municipal, liderado pelo PSD.

O autarca recordou que o então candidato social-democrata à Câmara Municipal, Celso Bettencourt, assumiu, durante a campanha eleitoral, o compromisso de criar infraestruturas de apoio à actividade piscatória, nomeadamente arrecadações e balneários destinados aos pescadores.

“Dez meses depois da tomada de posse do actual executivo, não há obra, não há esclarecimentos, esqueceram-se da promessa feita”, afirmou Nuno Freitas, citado pelo JPP em conta de imprensa, defendendo que os pescadores têm o direito de saber quando poderão contar com as estruturas anunciadas.

Na véspera do início da Festa do Peixe-Espada Preto, organizada pela Junta de Freguesia de Câmara de Lobos, o partido voltou também a criticar a rejeição de uma proposta apresentada pelo JPP no âmbito do último orçamento, que previa a criação de um apoio directo aos pescadores da freguesia.

Para o JPP, a decisão revela uma falta de definição de prioridades por parte do executivo PSD. “Se tivesse essa preocupação, seria capaz de equilibrar o apoio financeiro de 77 mil euros para a Festa do Peixe-Espada Preto com o necessário e efectivo apoio aos pescadores que diariamente enfrentam o mar e garantem a continuidade de uma das actividades mais emblemáticas de Câmara de Lobos”, reforçou Nuno Freitas.

O partido reafirmou, por fim, a defesa da criação de um programa municipal de apoio directo aos pescadores, considerando que a actividade piscatória representa um património económico, social e cultural do concelho.