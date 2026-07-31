Hospital dos Pequeninos realiza 10.ª edição em Câmara de Lobos

A Associação Juvenil de Medicina da Madeira (AJEMedMadeira) vai realizar, entre os dias 17 e 22 de Agosto, a 10.ª edição do projecto “Hospital dos Pequeninos”, uma iniciativa que pretende aproximar as crianças do universo da saúde através de uma abordagem lúdica e pedagógica.

A iniciativa decorrerá no Museu de Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos, e destina-se a crianças em idade escolar, convidando-as a assumir o papel de “médicos” dos seus próprios peluches. O objectivo passa por desmistificar o medo da consulta médica, dos profissionais de saúde e do ambiente hospitalar, através de uma experiência interativa.

Desenvolvido pela AJEMedMadeira, uma associação sem fins lucrativos criada por estudantes de Medicina, o projecto integra uma vertente solidária, educativa e de intervenção na área da saúde junto da população da Região.

No âmbito da 10.ª edição, a associação abriu ontem as inscrições para os “Dias Abertos”, que decorrerão nos dias 21 e 22 de Agosto, durante a manhã, permitindo a participação gratuita de famílias com crianças interessadas em conhecer esta experiência.

Além da componente educativa, estes dias terão também um carácter solidário. A organização apela à entrega voluntária de bens alimentares, brinquedos ou roupa, que serão posteriormente encaminhados para uma instituição.

As inscrições para os “Dias Abertos” podem ser efectuadas através do formulário disponibilizado pela AJEMedMadeira.