Papa reza pelas vítimas dos incêndios florestais em Espanha e França

O Papa Leão XIV rezou hoje pelas vítimas dos devastadores incêndios florestais que assolam várias zonas de Espanha e França, manifestando a sua solidariedade e fazendo orações pelas equipas de socorro que combatem as chamas.

"Diante os devastadores incêndios que atingiram várias cidades de França e Espanha nos últimos dias, expresso a minha solidariedade e convido a todos para rezarem pelas vítimas e pelos trabalhadores dos serviços de socorro", declarou o Papa, após a oração do Angelus, no Palácio Apostólico de Castel Gandolfo, onde está a passar férias.

Centenas de milhares de pessoas foram retiradas de casa em França, sobretudo na região de Gironda e ainda em Landes, e em Espanha, na região de Madrid, Ávila e Toledo, devido aos incêndios florestais. Várias forças de socorro estão empenhadas nos combates aos fogos, contando com a ajuda de outros países da União Europeia (UE), incluindo Portugal.

Na sua intervenção, Leão XIV lembrou ainda os povos "que sofrem por causa da guerra".

"Que o Senhor toque os corações e ilumine as mentes dos responsáveis para que a reconciliação e a paz sejam alcançadas em breve", disse.

O Papa recordou ainda que hoje é o Dia Mundial dos Avós e pediu a todos que manifestem gratidão pelo "dom que os idosos representam para a Igreja e para a sociedade".

"Comprometamo-nos a respeitar e a valorizar o seu inestimável papel e a garantir-lhes sempre a justa atenção e assistência", apelou o Papa.