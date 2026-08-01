Queda de avião no Peru causa 13 mortos perto de sítio arqueológico

Treze pessoas morreram hoje no Peru, na queda de um pequeno avião perto na região de Nazca, anunciaram as autoridades locais.

De acordo com a polícia, as 13 vítimas mortais eram 11 turistas e dois tripulantes que seguiam no avião com destino ao sítio arqueológico conhecido como "Linhas de Nazca".

De acordo com o comandante da polícia peruana Jorge Andrade, não há sobreviventes entre os ocupantes que seguiam no aparelho, que se despenhou cerca das 13:00 locais (19:00 em Lisboa), proveniente de Pisco, a 240 quilómetros a sul da capital, Lima.

À imprensa, aquele comandante não adiantou mais detalhes sobre as possíveis causas do acidente, indicando que a autoridade de aviação civil irá proceder a uma investigação.

A melhor forma de ver as designadas "Linhas de Nazca", declaradas Património Mundial da UNESCO em 1994, é sobrevoando o local onde estão situadas, para que se consiga perceber a dimensão e o contorno dos geoglifos desenhados no terreno desértico.