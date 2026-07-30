O Rali da Madeira, a prova rainha do automobilismo regional, vai hoje para a estrada. Pela manhã, a partir das 8h30, tem início o emblemático 'Shakedown', na Estrada dos Cardais, entre o Santo da Serra e Água de Pena. Os pilotos vão afinar as máquinas e testar os travões.

Mesmo sem pontuar para a prova, este costuma ser um momento que junta muito público e dita o arranque da adrenalina que marca esta modalidade.

Para as 16 horas, está agendada a cerimónia da partida, na Praça do Povo.

Às 19h30, tem início a primeira prova especial (PEC) da edição deste ano, na Avenida do Mar e na Avenida Sá Carneiro. Começa, assim, a luta pelos primeiros lugares.

Mas há mais a ter em conta na agenda desta quinta-feira, dia 30 de Junho, Dia Internacional da Amizade.

Agenda

10h30 - Apresentação do projecto 'Praia Sem Fumo', no Complexo Balnear da Ponta Gorda

11h00 - a Associação os Grandes Azuis inaugura um mural, na sua sede, em Santo Amaro. Da autoria da artista Fátima Spínola, a obra constitui uma homenagem a uma década de dedicação em prol das pessoas com Perturbação do Espectro do Autismo.

11h30 - reunião de Câmara da Vereação da Câmara Municipal do Funchal.

Efemérides

1848 - É inaugurada a iluminação a gás na Baixa de Lisboa, a primeira em Portugal.

1863 - Nasce o norte-americano Henry Ford, empresário que revolucionaria a indústria automóvel, ao estabelecer a primeira linha de montagem.

1930 - Oliveira Salazar cria a União Nacional, partido político único, e são ilegalizados todos os restantes partidos e associações políticas.

1932 - Eleições na Alemanha. O partido nazi, de Adolf Hitler, duplica o número de lugares no Parlamento, mas não atinge a maioria. Hitler bloqueia o funcionamento das instituições e lança uma campanha terrorista, apoiado nos batalhões de SA.

1971 - Os astronautas da nave espacial norte-americana Apollo 15, o Comandante David R. Scott e o Piloto do Módulo Lunar James B. Irwin, pousam na superfície lunar.

Foto Arquivo

1973 - Caso Watergate. Depoimento do antigo chefe de gabinete de Richard Nixon, HR Haldeman, no Senado, nega qualquer participação da Casa Branca na tentativa de encobrimento. A divulgação das gravações de 23 de junho de 1972 revela a conversa entre Nixon e Haldeman, sobre a tentativa de afastar o FBI da investigação.

1975 - É criado o "triunvirato" que passa a liderar o Conselho da Revolução - Costa Gomes (Presidente), Vasco Gonçalves (primeiro-ministro) e Otelo Saraiva de Carvalho (chefe do COPCON - Comando Operacional do Continente).

1989 - O povo chileno aprova, com mais de 85 por cento dos votos, as reformas constitucionais para a democracia.

1999 - É apresentado, numa Cimeira de um dia, em Sarajevo, Bósnia, o Pacto de Estabilidade para os Balcãs.

2000 - Hugo Chávez é reeleito Presidente da Venezuela.

2006 - Primeiras eleições presidenciais e legislativas democráticas na República Democrática do Congo, desde a independência, em 1960.

2008 - O primeiro-ministro, José Sócrates, anuncia a distribuição de 500 mil computadores portáteis Magalhães aos alunos do primeiro ciclo, no âmbito do novo programa 'e.escolinha', que terão um custo máximo de 50 euros cada.

Foto Arquivo/DR

2010 - A dupla Fernando Pimenta/João Ribeiro sagra-se campeã da Europa sub-23 de canoagem, enquanto em K1 500 Teresa Portela e em K2 Teresa Portela/Joana Vasconcelos conquistam a prata em Moscovo, Rússia.

2010 - É inaugurado com a presença do primeiro-ministro José Sócrates, o Museu de Arte e Arqueologia do Vale do Côa, 15 anos após os protestos de ambientalistas e especialistas em arte rupestre que ditaram a suspensão, pelo governo socialista liderado por António Guterres, da construção da barragem.

2017 - As eleições na Venezuela para eleger uma Assembleia Constituinte são contestadas pela oposição ao Presidente do país, Nicolas Maduro, e contestadas a nível internacional.

2022 - O FC Porto conquista pela 23.ª vez, em 44 edições, a Supertaça Cândido de Oliveira em futebol, ao vencer o estreante Tondela, da II Liga, por 3-0, no Estádio Municipal de Aveiro.

Foto DR/Arquivo

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