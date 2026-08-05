Marítimo ambiciona campeonato tranquilo em ano de regresso à 'elite'

O Marítimo, de volta à I Liga portuguesa de futebol três anos depois, inicia a temporada 2026/27 com nova liderança técnica e um plantel que mantém o núcleo duro, na esperança de garantir rapidamente a manutenção.

Após ter sido jogador do clube, entre 2001 e 2006, e, posteriormente, também treinador da formação principal, entre 2009 e 2010, o neerlandês Mitchell van der Gaag regressa a uma casa que bem conhece, sucedendo a Miguel Moita, que saiu após juntar o título de campeão da II Liga à subida de divisão.

Relativamente ao plantel de 2025/26, saíram futebolistas de praticamente todas as posições no terreno, com destaque para o guarda-redes Samuel Silva, o médio Ibrahima Guirassy e o avançado Carlos Daniel, porém, a equipa manteve a base do 'onze' tipo da última época.

Por sua vez, a SAD maritimista assegurou, até ao momento, a contratação de reforços para todos os setores, muitos dos quais ainda relativamente jovens, mas com elevada margem de progressão.

Entre as 'caras' novas, o defesa-central Gábor Szalai, emprestado pelo Ferencváros, da Hungria, é o mais bem cotado e que cria maior expectativa entre os adeptos, contando com experiência de Liga Europa, prova em que atuou na temporada passada.

O meio-campo e o ataque carecem de mais reforços, algo que deverá acontecer nas próximas semanas, tal como prometido, recentemente, pelo presidente Carlos André Gomes, no sentido de formar um plantel competitivo e que honre a história do Marítimo, que se prepara para participar pela 44.ª vez no primeiro escalão do futebol nacional.

Uma das principais lacunas é o facto de poucos jogadores do plantel profissional possuírem minutos em campo na I Liga, com Raphael Guzzo, que soma 87 jogos, a destacar-se como o mais experiente.

Por outro lado, o grupo é composto por vários futebolistas internacionais pelas seleções jovens dos respetivos países, cabendo a van der Gaag fazer evoluir o talento que tem à disposição.

A pré-época incluiu um estágio no norte do país, em Lousada, numa preparação que englobou, ao todo, sete jogos particulares, nos quais os madeirenses contabilizaram três vitórias, dois empates e duas derrotas.

O Marítimo inicia o campeonato na condição de visitado, no sábado, diante do Casa Pia, num jogo que deverá ter uma grande moldura humana, dado que o clube já esgotou a venda de lugares anuais para todos os jogos em casa ao longo da época.