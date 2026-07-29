Marítimo empata (1-1) com o Estrela da Calheta

O Marítimo terminou mais um dia de trabalho, ontem, com a realização de sexto jogo de treino da pré-temporada, desta feita diante do Estrela da Calheta, com quem não foi além de um empate (1-1). Neste jogo de treino realizado no estádio do clube, Mitchell van der Gaag aproveitou para apresentar uma equipa alternativa, com alguns jogadores sub-23, dando descanso à maioria dos jogadores que poderão ser os titulares nos jogos mais próximos.

O Marítimo alinhou inicialmente com este ‘onze’: Gonçalo Tabuaço; Tomás Tavares, Rafael Fernandes, Gabor, Djebate, Nélio Batista, Francisco Silva, Francisco Gomes, Peña Zauner , Melro e Arsite: Jogaram ainda Danilovic, Simo, Afonso Freitas e Diogo Silva. O golo do Marítimo foi apontado pelo sub-23 Afonso Freitas no decorrer da segunda parte.

Refira-se que o defesa inglês Ogbeta juntou-se a Maxime Dominguez no lote dos lesionados.