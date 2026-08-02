Rali da Madeira mexe nas lideranças dos campeonatos
A passagem do Rali da Madeira provocou alterações nas classificações dos campeonatos português e madeirense de ralis.
No Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), Rúben Rodrigues assumiu a liderança com 100 pontos, à frente de Pedro Almeida (80) e Armindo Araújo (67), que foi terceiro na prova madeirense e o melhor entre os pilotos que pontuavam para o Nacional.
No Campeonato de Ralis Coral da Madeira (CRCM), a vitória na prova permitiu a Miguel Nunes reforçar a liderança, passando a somar 140 pontos. João Silva ocupa o segundo lugar, com 124 pontos, enquanto Gil Freitas é terceiro, com 74.
Miguel Nunes/João Paulo voltam a conquistar o Rali da Madeira
Seis anos depois, a dupla madeirense volta a reinar na prova rainha do automobilismo madeirense
No total, estão classificados 35 pilotos no CPR e 62 no campeonato regional.