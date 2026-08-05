Nacional renovado aponta à permanência pelo terceiro ano seguido

O Nacional, agora com nova equipa técnica e reforços em todos os setores, apresenta-se em 2026/27 com o objetivo estabilizar o seu projeto desportivo e conseguir novamente a permanência na I Liga portuguesa de futebol.

Prestes a iniciar a sua 23.ª participação no primeiro escalão e com cinco presenças nas competições europeias, o conjunto madeirense vai em busca de fazer melhor do que o 14.º lugar alcançado em 2024/25 e 2025/26.

Com a missão de substituir Tiago Margarido, que orientou a equipa nas últimas três temporadas, João Gião chega à Madeira após uma experiência bem sucedida ao serviço do Sporting B, tendo assinado por apenas uma época, dado que o presidente Rui Alves também entra para o seu último ano de mandato.

O plantel surge renovado, com um extenso número de saídas, às quais se junta a decisão de João Aurélio em terminar a carreira, passando, assim, a diretor-desportivo.

Quanto a novas contratações, a estrutura do futebol profissional tem tentando encontrar soluções válidas em todas as posições, sendo que, até ao fecho das inscrições, podem continuar a registar-se entradas e saídas.

Começando pela baliza, Renato Marín, emprestado pelo PSG, e João Gonçalves, oriundo do Universitatea Craoiva, chegam para compensar as saídas de Lucas França e Kaíque, existindo dúvidas sobre quem será o novo dono da posição.

Por sua vez, no eixo defensivo, assim como no meio-campo, mantém-se o núcleo duro, sendo que as principais alterações residem nas alas e na frente de ataque.

Destacam-se as contratações dos laterais Daniel de la Cruz (ex-LDU Quito) e Wesley Andrade (ex-Avaí), assim como dos extremos Stavros Gavriel (ex-Zulte Waregem) e Markus Jensen (ex-Odense), que vêm para agitar os corredores.

Por fim, na frente de ataque, ainda não é certa a continuidade de Jesus Ramirez, que já manifestou o desejo de experimentar outra realidade após ter sido o quarto melhor marcador da última edição da I Liga, com 18 golos.

Após uma pré-época pouco animadora, com o saldo de uma vitória, três empates e três derrotas, o foco está em começar bem o campeonato e evitar o sofrimento da última época, na qual os 'alvinegros' apenas carimbaram a permanência na última ronda.

A estreia está marcada para 10 de agosto, no reduto do Santa Clara, nos Açores, pelas 19:15 locais (20:15, horas de Lisboa), ao passo que o primeiro duelo frente a um dos 'grandes' está reservado para a quinta jornada, na visita ao vice-campeão Sporting.