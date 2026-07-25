Sporting renovado apresenta sete reforços, Pedro Gonçalves e Diomande aos sócios

O Sporting apresentou hoje os 30 futebolistas com que Rui Borges vai atacar a época 2026/27 destacando-se os sete reforços e as presenças de Pedro Gonçalves e Diomande.

Antes do pontapé de saída da 14.ª edição do troféu Cinco Violinos, o tradicional jogo de apresentação do Sporting aos seus adeptos, que desta feita será disputado contra os franceses do Mónaco, o 'renovado' plantel 'leonino' deu-se a conhecer a um Estádio José Alvalade ainda 'despido'.

Na lista de 30 jogadores que estarão às ordens de Rui Borges para atacar o título de campeão nacional, perdido na época transata para o FC Porto, Pedro Gonçalves e Diomande, cuja permanência no Sporting está em dúvida, foram dois dos destaques.

As atenções dos adeptos estavam viradas para os reforços no novo ciclo dos 'verdes e brancos', representado pelas novidades Ibrahima Ba, Silas Andersen, Sergi Altimira, Pedro Lima, Issa Doumbia, Zalazar e Jesse Derry.

Os 'pesos-pesados' Gonçalo Inácio, Geny Catamo, Maxi Araújo e Luis Suárez também estão confirmados no plantel 'leonino'.

Diego Callai, Francisco Silva, Rafael Nel e Flávio Gonçalves também surgem como membros da equipa principal do Sporting.

Das bancadas do Estádio José Alvalade a maior ovação foi mesmo para Pedro Gonçalves, tendo Nuno Santos, Zalazar, Luis Suárez, Maxi Araújo e o técnico Rui Borges também sido recebidos com grande euforia.

O Sporting defronta hoje os franceses do Mónaco, pelas 19:30, no penúltimo teste para a época 2026/2027, que se inicia oficialmente em casa do Estrela da Amadora, em 08 de agosto, pelas 20:30, na primeira jornada da I Liga.

Antes disso, os 'leões' ainda defrontarão os ingleses do Nottingham Forest, no Estádio Algarve, em 31 de julho, no encerramento da pré-época.

Plantel provisório do Sporting para 2026/2027:

- Guarda-redes: Rui Silva, João Virgínia, Diego Callai e Francisco Silva.

- Defesas: Debast, Vagiannidis, Maxi Araújo, Nuno Santos, Fresneda, Gonçalo Inácio, Diomande, Ibrahima Ba (ex-Famalicão) e Eduardo Quaresma.

- Médios: Silas Andersen (ex-Hacken, Din), Sergi Altimira (ex-Betis, Esp), Pedro Gonçalves, Kochorashvili, Zalazar (ex-Sporting de Braga), Pedro Lima (ex-AVS), Daniel Bragança, João Simões, Flávio Gonçalves e Issa Doumbia (ex-Veneza, Ita).

- Avançados: Ioannidis, Rafael Nel, Geny Catamo, Faye, Jesse Derry (ex-Chelsea, Ing), Luís Guilherme e Luis Suárez.