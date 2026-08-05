Voos suspensos no aeroporto alemão depois de avistado objecto não identificado

Os voos no Aeroporto de Leipzig/Halle, na Alemanha, um importante centro de cargas, foram suspensos durante a noite, após o avistamento de um objeto voador e a descoberta de outro próximo de uma pista, informou a polícia.

Vários voos, incluindo um de passageiros, foram desviados para outros aeroportos após o avistamento do objeto próximo do aeroporto, pouco antes da meia-noite.

A polícia informou que um robô anti-explosivos foi mobilizado para verificar o objeto encontrado próximo da pista sul do aeroporto, mas não forneceu mais detalhes.

Os voos que utilizavam a outra pista foram retomados pouco antes das 02:00 locais (01:00 em Lisboa), mas a pista sul permanecia fechada ao inicio da manhã de hoje, segundo a polícia.