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Voos suspensos no aeroporto alemão depois de avistado objecto não identificado

Segundo fontes citadas pela imprensa alemã, um 'drone' com explosivos foi eliminado perto de um avião Anthonov de bandeira ucraniana.&nbsp; &nbsp;Foto ilustrativa/K-FK/Shutterstock.com
Segundo fontes citadas pela imprensa alemã, um 'drone' com explosivos foi eliminado perto de um avião Anthonov de bandeira ucraniana.   Foto ilustrativa/K-FK/Shutterstock.com

Os voos no Aeroporto de Leipzig/Halle, na Alemanha, um importante centro de cargas, foram suspensos durante a noite, após o avistamento de um objeto voador e a descoberta de outro próximo de uma pista, informou a polícia.

Vários voos, incluindo um de passageiros, foram desviados para outros aeroportos após o avistamento do objeto próximo do aeroporto, pouco antes da meia-noite.

A polícia informou que um robô anti-explosivos foi mobilizado para verificar o objeto encontrado próximo da pista sul do aeroporto, mas não forneceu mais detalhes.

Os voos que utilizavam a outra pista foram retomados pouco antes das 02:00 locais (01:00 em Lisboa), mas a pista sul permanecia fechada ao inicio da manhã de hoje, segundo a polícia.

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