Iniciados trabalhos de reparação de 4.000 habitações em La Guaira

O Governo da Venezuela iniciou os trabalhos de recuperação de quase 4.000 habitações de La Guaira, o estado venezuelano mais afetado pelo duplo sismo que abalou o país em 24 de junho.

O anúncio foi feito através da televisão estatal, pelo governador do estado de La Guaira, Alejandro Terán durante uma inspeção ao complexo habitacional Cacique Caribe.

"Estamos a reabilitar 3.938 habitações do estado [de La Guaira] que foram classificadas com a cor amarela durante as inspeções de habitabilidade, não por apresentarem danos estruturais, mas sim danos na alvenaria destes edifícios", disse o governador.

Na sequência do duplo sismo de 24 de junho último, o Governo venezuelano instituiu um sistema de classificação por cores para os edifícios, segundo a condição de habitabilidade.

Os edifícios classificados com a cor verde são tidos como seguros para habitabilidade, os de cor amarela em situação de alerta e inspeção ou revisão e de cor vermelha como de alto risco e zona proibida.

Sobre o complexo habitacional Cacique Caribe, explicou que consta de cinco torres, quatro delas classificadas com a cor amarela e uma com a cor verde.

Na segunda-feira, o presidente do Parlamento da Venezuela, Jorge Rodríguez, irmão da Presidente interina Delcy Rodríguez, divulgou um boletim informativo semanal relativo à "etapa de reconstrução" que indica que 43.679 habitações foram avaliadas pelas autoridades que confirmam que 41.624 estão afetadas, 9.866 com restrições na habitabilidade e cor amarela e 6.433 em alto risco, de cor vermelha e de acesso proibido.

Foram também identificadas 25.325 habitações com a cor verde, ou seja, habitáveis.

Os dois abalos de magnitude 7,2 e 7,5 sacudiram a 24 de junho o norte do país, em particular o estado costeiro de La Guaira, próximo de Caracas, causando pelo menos 6.125 mortos e 1.579 desaparecidos.

Entre os mortos confirmados, segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros, contam-se 138 portugueses e lusodescendentes, 109 adultos e 29 menores, 118 dos quais tinham também a nacionalidade venezuelana.

Os dois sismos ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por centenas de réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Segundo as autoridades venezuelanas já foram registadas mais de 1.500 réplicas.