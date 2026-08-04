Vinho Madeira, habitação e exames dominam as capas dos jornais
Diário de Notícias:
- "Renegociações de crédito estão a diminuir, apesar do risco de subida dos juros"
- "Educação. Sem virar costas a 'desafios', ministro garante 97% de exames corrigidos"
- "Paula Macedo. 'É preciso melhorar a abordagem à saúde da mulher para lhe dar melhores cuidados'"
- "Legislação. Ministério já corrigiu despacho que excluía médicos de equipas da Via Verde AVC"
- "Investigação. Serviços secretos portugueses são uma 'autoridade na África Austral'"
- "Ciência. Três a quatro cafés por dia ajudam a 'limpar' o cérebro de gorduras"
- "Crise migratória. Ceuta: Espanha evita apontar dedo a Marrocos, mas exige investigação"
- "Ucrânia. Zelensky quer aproximar-se de Xi (e Lula)"
- "José Eduardo de Sousa Luís. Brindar nos eventos na 'Sagres' com vinho Madeira 'permitiu recriar um momento histórico da ligação de Portugal aos EUA'"
- "Cinema. O enigmático fascínio de Josef von Sternberg"
- "Volta a Portugal. Feira dos Sofás-Boavista. Último bastião axadrezado vai para a estrada"
Correio da Manhã:
- "Filha de atriz asfixiada com película aderente"
- "Benfica. Tomás Araújo e Prestianni são reforços para a Europa"
- "Sporting. Leão agarra maxi Araújo"
- "Por causa da inflação. Rendas de casa vão subir 2,5% em 2027"
- "Crenças populares sobre sexo durante o eclipse"
- "Examos. 70% dos alunos melhoraram nota depois da revisão"
- "Viola Franca de Xira. Bebé resgatado após horas no mato"
- "Aljezur. Tira fotos ilegais a mulheres e crianças na praia"
Público:
- "Peritos propõem taxa semanal a quem recusar vaga em cuidados continuados"
- "Consumo. Depois dos recordes, o motor do turismo começa a abrandar"
- "Superior. Ministro resiste à pressão na AR e recusa novos adiamentos"
- "Desemprego. Erro em guia oficial podia cortar até sete meses de subsídio"
- "Migrações. Como a crise em Ceuta atiçou a extrema-direita e dividiu a UE"
- "Belém. Seguro leva quase 20 diplomas para decidir nas férias"
- "Verão. Um percurso pelos festivais que ainda nos aguardam neste mês de Agosto e mais além"
- "Polémica. Curso de Medicina Dentária da Universidade Fernando Pessoa será reavaliado até Novembro"
Jornal de Notícias:
- "Piratas informáticos entram com facilidade nos sites das câmaras"
- "Inflação. Rendas das casas podem aumentar 2,5% já no próximo ano"
- "Justiça. Tentaram raptar menina em shopping mas mãe deu o alarme"
- "Porto. ICBAS evita treinos clínicos em animais saudáveis"
- "Exames digitais vistos à lupa por comissão independente"
- "Braga. Hornicek no Newcastle por 30 milhões"
- "F. C. Porto lesão de Bednarek abre vaga na defesa a Pablo Rosario"
- "Reportagem. O caminho usado pelos medicamentos até chegar às farmácias"
- "Cultura. A vida noturna do Museu Alberto Sampaio faz dele caso único"
Negócios:
- "Cauções entregues nas rendas não pagam IRS"
- "'SpaceX lançou um foguetão ao meu portefólio'. Euforia torna-se desilusão"
- "Sol hoje e chuva amanhã são o que mais penaliza o turismo"
- "Alta velocidade. Dois candidatos querem vender comboios à CP"
- "Radar África. Angola vai fazer mais um IPO ainda este ano"
- "Dívida pública subiu para 92,9% do PIB no 2.º trimestre"
- "Os mais poderosos 2026. #38 Lidera o negócio familiar há 15 anos, mas teve um pesado revés com o fim do projeto de um fármaco que traria futuro/ #37 Prometeu um 'outono de reformas' para revitalizar a economia alemã. Só há dias viu o plano ser aprovado"
O Jornal Económico:
- "Falta de trabalhadores pode comprometer obras previstas"
- "Tekever fornece forças armadas britânicas. Contrato vale 466 milhões".
- "Dívida pública volta a subir, mas finanças reafirmam que ficará abaixo da de 2025"
- "Grupo Névoa vai às compras no retalho ainda este ano"
- "Carros eletrificados já valem 69% das vendas em Portugal"
- "Recuperação ligeira reforça probabilidade de subida de juros"
- "Solar foi a principal fonte de produção de eletricidade mensal pela primeira vez em Portugal"
- "AstraZeneca negoceia fusão com Bristol Myers Squibb"
- "Prestação Social Única vai reduzir rendimentos aos atuais beneficiários?"
Record:
- "Maxi Araújo renova até 2030. ' Quero ficar muitos anos'"
- "Benfica. Central complica-se"
- "Jonathan Jesus mais longe e marco procura alternativas"
- "Prestianni aponta ao onze"
- "Águias tentam fechar saída de Ivanovic"
- "FC Porto. Nehuén Pérez vai à luta. Pronto para render Bednark"
O Jogo:
- "FC Porto. 'Vão gostar muito de Inbeom'. Rodrigo Mora perde espaço e SAD avalia possibilidades"
- "Hassan, antigo avançado de Rio Ave e Braga, trabalhou com Farioli e Hwang e garante aos adeptos que a ligação vai resultar"
- "Palhinha exige jogo de paciência. Águias apostam no desgaste do Bayern com o médio"
- "Marco Silva fecha a porta à saída de Schjelderup"
- "Maxi renovação. Uruguaio premiado com grande aumento salarial. 'Espero ficar muitos anos aqui'"
- "Segurar Fresneda é a nova prioridade"
- "Braga. 'Para sempre no meu coração'. Hornicek rende mais de 30 MEuro e despede-se com gratidão"
- "António Salvador 'A época que decide o nosso futuro'"
- "Nesta edição: V. Guimarães. Lebedenko de saída/ Taça da Liga. O novo modelo para 2027/28/ Internacional. Olympiacos é a equipa estrangeira mais portuguesa/ Reportagem. Mészáros, a lenda leonina revisitada/ Ciclismo. Nych ataca o tri na Volta a Portugal"
A Bola:
- "Maxi Araújo renova com o Sporting até 2030. 'Quero ficar muitos anos'. Uruguaio triplica ordenado e mantém cláusula nos Euro80 M"
- "Benfica. Palhinha continua prioritário. ?á alternativas, mas Marco Silva quer mesmo o português do Bayern"
- "Tomás Araújo espreita titularidade frente ao Hearts"
- "FC Porto. Francisco Moura com mercado nas 'big 5'"
- "Internacional. Vozinha recebido em festa no Chile"
- "João Mário emprestado à Fiorentina"
- "'Esta é a época que decide o nosso futuro' António Salvador, presidente do SC Braga"
- "Arbitragem. Contestação alarga-se a árbitros da Liga 3"