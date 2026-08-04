Vinho Madeira, habitação e exames dominam as capas dos jornais

Diário de Notícias:

- "Renegociações de crédito estão a diminuir, apesar do risco de subida dos juros"

- "Educação. Sem virar costas a 'desafios', ministro garante 97% de exames corrigidos"

- "Paula Macedo. 'É preciso melhorar a abordagem à saúde da mulher para lhe dar melhores cuidados'"

- "Legislação. Ministério já corrigiu despacho que excluía médicos de equipas da Via Verde AVC"

- "Investigação. Serviços secretos portugueses são uma 'autoridade na África Austral'"

- "Ciência. Três a quatro cafés por dia ajudam a 'limpar' o cérebro de gorduras"

- "Crise migratória. Ceuta: Espanha evita apontar dedo a Marrocos, mas exige investigação"

- "Ucrânia. Zelensky quer aproximar-se de Xi (e Lula)"

- "José Eduardo de Sousa Luís. Brindar nos eventos na 'Sagres' com vinho Madeira 'permitiu recriar um momento histórico da ligação de Portugal aos EUA'"

- "Cinema. O enigmático fascínio de Josef von Sternberg"

- "Volta a Portugal. Feira dos Sofás-Boavista. Último bastião axadrezado vai para a estrada"

Correio da Manhã:

- "Filha de atriz asfixiada com película aderente"

- "Benfica. Tomás Araújo e Prestianni são reforços para a Europa"

- "Sporting. Leão agarra maxi Araújo"

- "Por causa da inflação. Rendas de casa vão subir 2,5% em 2027"

- "Crenças populares sobre sexo durante o eclipse"

- "Examos. 70% dos alunos melhoraram nota depois da revisão"

- "Viola Franca de Xira. Bebé resgatado após horas no mato"

- "Aljezur. Tira fotos ilegais a mulheres e crianças na praia"

Público:

- "Peritos propõem taxa semanal a quem recusar vaga em cuidados continuados"

- "Consumo. Depois dos recordes, o motor do turismo começa a abrandar"

- "Superior. Ministro resiste à pressão na AR e recusa novos adiamentos"

- "Desemprego. Erro em guia oficial podia cortar até sete meses de subsídio"

- "Migrações. Como a crise em Ceuta atiçou a extrema-direita e dividiu a UE"

- "Belém. Seguro leva quase 20 diplomas para decidir nas férias"

- "Verão. Um percurso pelos festivais que ainda nos aguardam neste mês de Agosto e mais além"

- "Polémica. Curso de Medicina Dentária da Universidade Fernando Pessoa será reavaliado até Novembro"

Jornal de Notícias:

- "Piratas informáticos entram com facilidade nos sites das câmaras"

- "Inflação. Rendas das casas podem aumentar 2,5% já no próximo ano"

- "Justiça. Tentaram raptar menina em shopping mas mãe deu o alarme"

- "Porto. ICBAS evita treinos clínicos em animais saudáveis"

- "Exames digitais vistos à lupa por comissão independente"

- "Braga. Hornicek no Newcastle por 30 milhões"

- "F. C. Porto lesão de Bednarek abre vaga na defesa a Pablo Rosario"

- "Reportagem. O caminho usado pelos medicamentos até chegar às farmácias"

- "Cultura. A vida noturna do Museu Alberto Sampaio faz dele caso único"

Negócios:

- "Cauções entregues nas rendas não pagam IRS"

- "'SpaceX lançou um foguetão ao meu portefólio'. Euforia torna-se desilusão"

- "Sol hoje e chuva amanhã são o que mais penaliza o turismo"

- "Alta velocidade. Dois candidatos querem vender comboios à CP"

- "Radar África. Angola vai fazer mais um IPO ainda este ano"

- "Dívida pública subiu para 92,9% do PIB no 2.º trimestre"

- "Os mais poderosos 2026. #38 Lidera o negócio familiar há 15 anos, mas teve um pesado revés com o fim do projeto de um fármaco que traria futuro/ #37 Prometeu um 'outono de reformas' para revitalizar a economia alemã. Só há dias viu o plano ser aprovado"

O Jornal Económico:

- "Falta de trabalhadores pode comprometer obras previstas"

- "Tekever fornece forças armadas britânicas. Contrato vale 466 milhões".

- "Dívida pública volta a subir, mas finanças reafirmam que ficará abaixo da de 2025"

- "Grupo Névoa vai às compras no retalho ainda este ano"

- "Carros eletrificados já valem 69% das vendas em Portugal"

- "Recuperação ligeira reforça probabilidade de subida de juros"

- "Solar foi a principal fonte de produção de eletricidade mensal pela primeira vez em Portugal"

- "AstraZeneca negoceia fusão com Bristol Myers Squibb"

- "Prestação Social Única vai reduzir rendimentos aos atuais beneficiários?"

Record:

- "Maxi Araújo renova até 2030. ' Quero ficar muitos anos'"

- "Benfica. Central complica-se"

- "Jonathan Jesus mais longe e marco procura alternativas"

- "Prestianni aponta ao onze"

- "Águias tentam fechar saída de Ivanovic"

- "FC Porto. Nehuén Pérez vai à luta. Pronto para render Bednark"

O Jogo:

- "FC Porto. 'Vão gostar muito de Inbeom'. Rodrigo Mora perde espaço e SAD avalia possibilidades"

- "Hassan, antigo avançado de Rio Ave e Braga, trabalhou com Farioli e Hwang e garante aos adeptos que a ligação vai resultar"

- "Palhinha exige jogo de paciência. Águias apostam no desgaste do Bayern com o médio"

- "Marco Silva fecha a porta à saída de Schjelderup"

- "Maxi renovação. Uruguaio premiado com grande aumento salarial. 'Espero ficar muitos anos aqui'"

- "Segurar Fresneda é a nova prioridade"

- "Braga. 'Para sempre no meu coração'. Hornicek rende mais de 30 MEuro e despede-se com gratidão"

- "António Salvador 'A época que decide o nosso futuro'"

- "Nesta edição: V. Guimarães. Lebedenko de saída/ Taça da Liga. O novo modelo para 2027/28/ Internacional. Olympiacos é a equipa estrangeira mais portuguesa/ Reportagem. Mészáros, a lenda leonina revisitada/ Ciclismo. Nych ataca o tri na Volta a Portugal"

A Bola:

- "Maxi Araújo renova com o Sporting até 2030. 'Quero ficar muitos anos'. Uruguaio triplica ordenado e mantém cláusula nos Euro80 M"

- "Benfica. Palhinha continua prioritário. ?á alternativas, mas Marco Silva quer mesmo o português do Bayern"

- "Tomás Araújo espreita titularidade frente ao Hearts"

- "FC Porto. Francisco Moura com mercado nas 'big 5'"

- "Internacional. Vozinha recebido em festa no Chile"

- "João Mário emprestado à Fiorentina"

- "'Esta é a época que decide o nosso futuro' António Salvador, presidente do SC Braga"

- "Arbitragem. Contestação alarga-se a árbitros da Liga 3"