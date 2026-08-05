Chuvas fortes e deslizamentos de terra fazem mais de 100 mortos na Índia

Mais de 100 pessoas morreram na Índia desde o início de julho devido a inundações e deslizamentos de terra causados pelas chuvas torrenciais das monções que obrigaram a milhares de evacuações, disseram hoje as autoridades.

Segundo o governador do estado de Assam, Himanta Biswa Sarma, pelo menos 87 pessoas morreram neste estado, no nordeste do país, que tem sido uma das regiões mais afetadas.

Landslide Hits Sewak-Hospital Road in Mokokchung, Nagaland; One Vehicle Damaged pic.twitter.com/1jR7IhFk4T — NDTV (@ndtv) August 5, 2026

Em julho pelo menos 19 pessoas nos estados himalaicos de Caxemira e de Nagaland, no extremo norte da Índia morreram também devido às chuvas e deslizamentos.

As inundações e os deslizamentos de terra são frequentes durante a época das monções de verão na Índia (junho a setembro).

Segundo os cientistas, o aquecimento global está a fazer aumentar a intensidade e frequência das monções.