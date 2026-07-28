AMMMSU celebra 100.º Encontro na Calheta

O Agrupamento Mensal dos Militares Madeirenses que Serviram no Ultramar (AMMMSU) vai assinalar um marco histórico com a realização do seu 100.º Encontro, no próximo dia 2 de Agosto, na Igreja Paroquial do Espírito Santo, na Calheta.

O programa terá início às 11h00, com a celebração da Missa Comunitária. Pelas 11h45, decorrerá uma homenagem aos militares madeirenses falecidos, quer aos que perderam a vida durante a Guerra do Ultramar, quer aos que faleceram após o seu regresso, com a bênção e deposição de um ramo de flores. A cerimónia terminará com o cântico do Hino do AMMMSU.

Para facilitar a participação dos interessados, será disponibilizado um autocarro com partida de Machico às 08h30, passando por Santa Cruz às 08h45, pela Avenida do Mar, no Funchal (junto ao Comando Regional da GNR), às 09h00, e pela Ponte dos Frades às 09h30, seguindo depois para a Calheta.

Após a cerimónia religiosa, os participantes reúnem-se num almoço-convívio, marcado para as 13h00, no Restaurante Quebra-Mar, em São Vicente.

O 100.º Encontro assume um significado especial para o Agrupamento. Desde Maio de 2007, os antigos militares madeirenses que serviram no Ultramar realizam um encontro todos os meses, sem qualquer interrupção, perfazendo agora uma centena de reuniões consecutivas. Segundo a organização, trata-se de uma iniciativa única em Portugal.

A Comissão Organizadora apela à participação de todos os militares madeirenses que serviram no Ultramar, bem como dos seus familiares e amigos. As inscrições decorrem até ao dia 31 de Julho, de modo a permitir a organização do transporte e do almoço.

O custo do almoço será suportado pelos participantes e, durante o convívio, será oferecida uma lembrança comemorativa a cada inscrito.

Para informações e inscrições, os interessados poderão contactar a organização através do telefone 968 041 678.