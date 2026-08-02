Recluso com fortes dores no peito mobiliza bombeiros

Um recluso de 43 anos está a ser transportado, na tarde deste domingo, para uma unidade de saúde, depois de se ter sentido mal no Estabelecimento Prisional do Funchal.

Segundo apurou o DIÁRIO, o homem queixava-se de uma forte dor no peito, situação que motivou o accionamento dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz. Após ser assistido no estabelecimento prisional, o recluso foi encaminhado para a unidade hospitalar, onde será submetido a avaliação médica.