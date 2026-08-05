Huthis anunciam novo ataque a petroleiro saudita
Os rebeldes huthis do Iémen, apoiados pelo Irão, afirmaram hoje ter atacado um petroleiro saudita perto do porto de Yanbu, no Mar Vermelho, no âmbito do bloqueio anunciado contra a frota saudita.
O grupo "atingiu com sucesso o petroleiro saudita 'Wafa' no norte do Mar Vermelho, perto da costa de Yanbu", disse o porta-voz militar, Yahya Saree.
Num comunicado em vídeo, Yahya Saree especificou que o petroleiro foi atacado "com vários mísseis balísticos".
Segundo o responsável, este foi o oitavo navio atacado desde o anúncio do bloqueio a 22 de julho contra a frota de Riade, que apoia o Governo iemenita.
Os huthis anunciarem, em julho, um bloqueio marítimo contra a navegação comercial saudita.
Desde então, o grupo assumiu a responsabilidade por múltiplos ataques contra navios vinculados à Arábia Saudita e afirmou repetidamente que os navios comerciais modificaram as suas rotas para evitar a zona.
A Arábia Saudita rejeitou a campanha huthi, acusando o grupo de ameaçar a navegação internacional e o fornecimento energético mundial.
Riad também anunciou uma coligação marítima multinacional destinada a proteger a navegação no mar Vermelho e no estreito de Bab al Mandeb, uma rota que se tinha tornado a principal via de exportação de petróleo do maior produtor de petróleo da OPEP depois da crise no estreito de Ormuz.