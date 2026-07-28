Sindicatos de professores reúnem-se com Governo Regional

A agenda desta terça-feira fica marcada por iniciativas na área da educação, com reuniões entre sindicatos de professores e a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, por actividade política dos partidos com representação parlamentar e por duas iniciativas do Governo Regional.

A agenda inclui também a sessão de autógrafos do Rali da Madeira, que deverá reunir as equipas prioritárias e outras que queiram participar na iniciativa. Durante o dia, os concorrentes estarão também envolvidos nos reconhecimentos das classificativas de Santana, Ponta do Sol, Calheta, Ponta do Pargo, Lameiros, Santo da Serra e do Shakedown.

Hoje assinala-se ainda o Dia Nacional da Conservação da Natureza.

Iniciativas agendadas para hoje na Madeira:

EDUCAÇÃO E SOCIEDADE

11h00 Sindicato Democrático dos Professores da Madeira reúne-se com a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia

O Sindicato Democrático dos Professores da Madeira tem um encontro agendado com a secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia.

Palácio do Governo, Avenida Zarco

11h30 Sindicato dos Professores da Madeira realiza conferência de imprensa

O Sindicato dos Professores da Madeira promove uma conferência de imprensa para abordar temas relacionados com o sector da educação.

Avenida Arriaga, junto à Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia

POLÍTICA

11h30 JPP realiza iniciativa no Porto Moniz

O Juntos pelo Povo promove uma iniciativa junto à entrada da Estação Zootécnica da Madeira. A declaração à comunicação social estará a cargo de João Jesus.

Entrada da Estação Zootécnica da Madeira, Porto Moniz

14h30 PSD Madeira promove iniciativa no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo

O grupo parlamentar do PSD Madeira realiza uma acção junto ao aeroporto, no piso -1, junto à zona das Rent-a-Car.

Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo

GOVERNO

10h00 Pedro Rodrigues visita instalações da VIALITORAL

O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas visita as instalações da VIALITORAL – Concessões Rodoviárias da Madeira, S.A.

16h00 Miguel Albuquerque visita Chalet Vicente

O presidente do Governo Regional visita o Chalet Vicente, na Estrada Monumental, após a intervenção de remodelação do espaço, orçada em cerca de 600 mil euros.

DESPORTO

21h30 às 23h00 Sessão de autógrafos do Rali da Madeira

Os pilotos participantes no Rali da Madeira estarão presentes numa sessão de autógrafos aberta ao público.

Casino da Madeira

EFEMÉRIDES

Foto Shutterstock

Principais acontecimentos registados no dia 28 de Julho, Dia Nacional da Conservação da Natureza e Dia Mundial das Hepatites:

1446 - É concluído o projecto das Ordenações Afonsinas, conjunto de Leis de Afonso V, que se toma pelo primeiro Código Penal português, durante a regência do Infante D. Pedro por João Mendes e de Rui Fernandes.

1750 - Morre, aos 65 anos, o compositor, cravista, organista e especialista emconstrução de órgãos alemão Johann Sebastian Bach. Nome maior da música europeia, a catalogação da sua obra revela mais de mil peças repartidas pelos diferentes géneros do Barroco.

1794 - Os revolucionários franceses Robespierre, Saint-Just e Couthon são guilhotinados em Paris, um dia depois da recusa da Convenção pela Assembleia. Termina a política de Terror.

1887 - Nasce o artista plástico francês Henri-Robert-Marcel Duchamp. Célebre pelas suas esculturas "ready made", revelou-se em 1913, em Nova Iorque, com a apresentação da tela "Nu Descendo uma Escada II".

1903 - Greves operárias no Porto acentuam o clima de oposição à Monarquia. As paralisações começam pelos tecelões e estendem-se a outros sectores.

1909 - Nasce o escritor inglês Clarence Malcolm Lowry, autor de "Ultramarina", "Barco de Outubro para Gabriola", "Escuro como o Túmulo onde Jaz o Meu Amigo" e "Debaixo do Vulcão".

1914 --Grande Guerra 1914-1919. O Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia.

1927 - Nasce o poeta norte-americano John Lawrence Ashbery, autor de "Auto-retrato em um Espelho Convexo" (1975), Prémio Pulitzer, prémio do Livro e da Crítica.

1936 - Guerra Civil de Espanha. As forças de Francisco Franco recebem os primeiros aviões enviados pela Alemanha nazi de Hitler e pela Itália fascista de Mussolini.

1940 - II Guerra Mundial. Forças britânicas repelem o ataque nazi à Ilha de Malta, no Mediterrâneo.

1945 - Um bombardeiro do exército norte-americano choca com o Empire State Building, em Nova Iorque. Morrem 13 pessoas.

1951 - As Nações Unidas aprovam, em Genebra, a Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados. Portugal pede a adesão à Convenção após o 25 de Abril de 1974, entrando em vigor, na ordem jurídica portuguesa, em Julho de 1976.

1952 - Os velejadores Joaquim Fiúza e Francisco de Andrade conquistam a medalha de bronze, na Classe Star, nos Jogos Olímpicos de Helsínquia, na Finlândia.

1965 - Edward Heath é eleito dirigente do Partido Conservador britânico, substituindo Alec Douglas-Home.

1977 - A Espanha candidata-se à adesão à Comunidade Económica Europeia.

1982 - A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos cancela os fundos destinados a desenvolver, testar ou operacionalizar quaisquer armas nucleares que colidam com os acordos de SALT I e SALT II.

1984 - Começam, em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos, os XXIII Jogos Olímpicos da era moderna.

1986 - Três guardas prisionais são abatidos a tiro numa fuga sangrenta da cadeia de Pinheiro da Cruz, em Grândola. Cinco reclusos, entre os quais Faustino Cavaco, fogem após arrombarem o armeiro.

1996 - Morre, aos 92 anos, Gabriel Dussurget, fundador e director artístico do Festival Internacional de Aix-en-Provence, França.

1999 - O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), Kofi Annan, confirma a realização de um referendo sobre a autodeterminação de Timor-Leste a 30 de agosto.

2002 - Terminam os III Campeonatos Mundiais de Atletismo para Deficientes em Lille, França. Portugal conquista 12 medalhas.

- O ciclista norte-americano Lance Armstrong vence em Paris, pelo quarto ano consecutivo, a Volta à França em Bicicleta.

2004 - Os observadores da União Africana fazem a denúncia oficial do genocídio na região sudanesa de Darfur.

- Morre, aos 88 anos, Francis Crick, cientista britânico, Prémio Nobel da Medicina em 1962, membro da equipa que co-descobriu e identificou a estrutura em hélice dupla do ADN.

2005 - O Parlamento aprova o projeto de limitação de mandatos dos autarcas, aplicado nas autárquicas de 2009 e com efeitos práticos a partir de 2013.

2006 - O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, promulga o decreto-lei que cria a Fundação de Arte Moderna e Contemporânea - Coleção Berardo.

- O governo de Angola aprova o memorando de entendimento para a Paz e Reconciliação em Cabinda (norte), a assinar em Namibe, litoral-sul, entre o executivo angolano e o Fórum Cabindês para o Diálogo.

- O coordenador dos Assuntos Humanitários das Nações Unidas (ONU), Jan Egeland, apela a uma trégua de 72 horas entre Israel e o movimento xiita libanês Hezbollah para retirar feridos e levar alimentos e medicamentos para a zona do conflito.

2010 - Um avião da companhia Airblue que transportava 152 passageiro despenha-se no Paquistão, nas imediações de Islamabad, quando fazia a ligação entre Karachi e a capital paquistanesa sob chuvas fortes e nevoeiro.

- A atleta Naide Gomes conquista a medalha de prata na prova de salto em comprimento no Campeonato da Europa de Atletismo, ao saltar 6,92 metros, em Barcelona, Espanha.

- O conselho de administração da Portugal Telecom (PT) chega a acordo com a Telefónica para a compra da Vivo. Decide ainda manter a presença no mercado brasileiro com a entrada no capital na operadora Oi com uma participação de 22,4 por cento. A PT terá ainda uma participação na gestão da Telemar Participações e das subsidiárias, nomeando dois administradores.

2011 - O Governo aprova uma deliberação que fixa tetos globais para a despesa pública e uma proposta de orçamento retificativo para 2011.

- Morre, aos 67 anos, Abdel Fattah-Younes, chefe militar dos rebeldes da Líbia.

2013 - O atleta Hélder Gomes conquista a medalha de bronze na categoria -80kg de taekwondo dos Jogos Surdolímpicos Sófia2013, Bulgária, repetindo o feito conseguido há quatro anos em Taipé.

- Morre, aos 96 anos, Fernando Martins, presidente do Benfica entre 1981 e 1987.

- Morre, aos 80 anos, Eileen Brennan, atriz norte-americana que foi candidata ao óscar de melhor atriz em 1981 pela participação na comédia "As Loucuras de uma Recruta" ("Private Benjamin", 1980).

2014 - Morre, aos 93 anos, o norte-americano Theodore van Kirk, último membro da equipa de pilotagem do Enola Gay, um bombardeiro B-29. O avião largou a primeira bomba nuclear, apelidada "Little Boy", (Pequeno Rapaz, em português) sobre Hiroshima, a 06 de agosto de 1945.

2015 - A Polícia Federal do Brasil prende o ex-presidente da Eletronuclear - empresa brasileira para operação de centrais termonucleares, almirante Othon Luiz Pinheiro da Silva, no âmbito do processo Lava Jato.

2016 - A equipa de futebol do Arouca estreia-se nas competições europeias de clubes, ao entrar na 1.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga Europa, na Holanda, frente ao também estreante Heracles Lamelo.

2019 - Morre, aos 98 anos, a atriz brasileira Ruth de Souza, a primeira negra a protagonizar uma novela e a primeira brasileira indicada para um prémio internacional de cinema.

2020 - Os clubes reunidos na Assembleia-Geral da Liga Portuguesa de Futebol Profissional aprovam a criação de um 'play-off' que pode ditar a subida de três equipas à I Liga, na próxima época.

- Morre, aos 99 anos, Eugénio Eleutério, atleta olímpico do Belenenses e do Benfica, competiu nos Jogos Olímpicos de Helsínquia em 1952, nos 200 metros e 4x100.

2021 - O Tribunal de Cassação de Paris recusa o recurso do vice-presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Nguema Obiang Mangue, condenando-o a uma pena suspensa de três anos de prisão e ao pagamento de uma multa de 30 milhões de euros.

- A norte-americana Katie Ledecky converte-se na primeira campeã olímpica dos 1.500 metros, distância em estreia nos Jogos de Tóquio2020, Japão.

- Os Estados Unidos, no setor feminino, e a Letónia, no masculino, conquistam os primeiros títulos olímpicos de basquetebol 3x3, modalidade em estreia no programa dos Jogos em Tóquio2020, Japão.

2023 - O coronel nigerino Amadou Abdourahmane, numa comunicação ao país via televisão lê a "Ordem 2023-01 de 28 de julho", a primeira emitida pela junta golpista, com cinco artigos, o primeiro dos quais suspende a Constituição de 25 de novembro de 2010 e dissolve as instituições, ao mesmo tempo que anuncia que estão a exercer "todos os poderes legislativos e executivos" até ao "regresso à ordem constitucional normal".

- O Hospital D. Estefânia, em Lisboa, realiza uma cirurgia, liderada pela equipa do cirurgião pediatra Rui Alves, rara "de enorme complexidade e risco" de separação de gémeas siamesas com quatro anos, unidas pela zona do abdómen e região pélvica, e que "foi um êxito".

2024 - O Presidente russo, Vladimir Putin, ameaça reiniciar a produção de armas nucleares de alcance intermédio se os Estados Unidos confirmarem a intenção de instalar mísseis na Alemanha ou em qualquer outro ponto da Europa, "Se os Estados Unidos implementarem esses planos, considerar-nos-emos livres da moratória unilateral anteriormente adotada sobre a implementação de capacidades de ataque de médio e curto alcance".

- Morre, aos 88 anos, Joana de Barros Baptista, professora no ensino secundário e superior, esteve diretamente envolvida na criação do primeiro mecanismo oficial para a igualdade entre mulheres e homens em Portugal, o Decreto-Lei 485/77, que lançava as bases para a Comissão da Condição Feminina (mais tarde Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres e hoje Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género). Em 1997, foi alta-comissária para Igualdade e a Família.

2025 - Em Angola, Luanda regista episódios de violência com vítimas mortais, saques e vandalismo durante o primeiro dia da greve dos taxistas contra o aumento dos combustíveis, em que milhares de pessoas saíram às ruas. Balanço é de 22 mortos, 197 feridos e 1.214 detenções. Amnistia Internacional pede uma investigação.

- As organizações israelitas B'Tselem e Médicos pelos Direitos Humanos Israel acusam o Governo israelita de cometer genocídio na Faixa de Gaza, é a primeira vez que organizações não-governamentais (ONG) locais caracterizam desta forma a ofensiva israelita.

PENSAMENTO DO DIA

Bom Deus, se a nossa Civilização se conseguisse manter sóbria durante dois dias, ao terceiro, morreria de remorso Malcolm Lowry (1909-57), escritor inglês

Este é o ducentésimo décimo dia do ano. Faltam 156 dias para o termo de 2026.