IL elege novos órgãos regionais e traça estratégia para reforçar intervenção política

A Iniciativa Liberal realizou, esta tarde, o plenário electivo do Núcleo Territorial da Madeira, no qual foram eleitos os novos membros do Grupo de Coordenação Local (GCL) e da Mesa do Plenário para o próximo mandato.

Segundo nota à imprensa, o novo Grupo de Coordenação Local será liderado por Gonçalo Maia Camelo, que assume as funções de Coordenador, sendo acompanhado por António Costa Amaral (Vice-Coordenador), António Nóbrega (Secretário), Rui Vaz Tomé (Tesoureiro) e pelos vogais Rosie Bayntun, Carla Chatterley, Humberto Faria, Roberto Jesus e Hugo Câmara.

Foram igualmente eleitos para a Mesa do Plenário Francisco Costa (Presidente), Sara Jardim (1.ª Secretária) e Nuno Fernandes (2.º Secretário).

Entre as principais prioridades definidas para este mandato destacam-se o apoio técnico, administrativo e de comunicação à atividade parlamentar dos deputados eleitos pela Iniciativa Liberal na Assembleia Legislativa da Madeira e na Assembleia Municipal do Funchal, assegurando que o seu trabalho continue a traduzir-se em propostas de qualidade e com maior visibilidade pública.

A revisão e aprofundamento do programa político para a Madeira constitui igualmente uma das prioridades. Nesse sentido, o novo GCL pretende promover a discussão das principais matérias que afetam a Região e criar grupos de trabalho setoriais capazes de desenvolver propostas concretas, sustentando tanto a intervenção parlamentar como a preparação dos futuros programas eleitorais.

Outra das linhas estratégicas passa por aumentar a presença territorial da Iniciativa Liberal, reforçando a sua presença fora do Funchal, aproximando o partido de novos eleitores e consolidando a sua afirmação como uma alternativa séria, responsável e moderada ao panorama político regional, através da apresentação de propostas credíveis e diferenciadoras que contribuam para uma governação mais eficaz, transparente e orientada para o crescimento da Madeira.

A aposta nos jovens será também reforçada, através de uma estratégia específica de divulgação das ideias liberais junto da população estudantil e académica, reconhecendo o crescente apoio que este segmento etário tem demonstrado às propostas da Iniciativa Liberal.

Segundo o deputado e coordenador reeleito da Iniciativa Liberal, Gonçalo Maia Camelo, "iniciamos este mandato com uma equipa renovada, experiente e motivada para consolidar o crescimento da Iniciativa Liberal na Madeira. Queremos reforçar o trabalho desenvolvido pelos nossos representantes eleitos, aprofundar o nosso programa político e estar cada vez mais próximos dos madeirenses, levando as ideias liberais a todo o território".