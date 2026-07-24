Avaliação bancária da habitação na Madeira sobe para 2.609 euros por metro quadrado

O valor mediano de avaliação bancária da habitação na Região Autónoma da Madeira voltou a aumentar em Junho, fixando-se nos 2.609 euros por metro quadrado, segundo dados divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE)e analisados pela Direção regional de Estatística da Madeira (DREM).

Face a Maio, o indicador registou uma subida de 0,4%, correspondente a mais 11 euros por metro quadrado, enquanto, em termos homólogos, o aumento foi de 19,6%, traduzindo-se em mais 427 euros do que em Junho de 2025.

Com este valor, a Madeira mantém-se como a quarta região do país com a avaliação bancária mais elevada, apenas atrás da Grande Lisboa (3.348 euros/m2), do Algarve (2.942 euros/m2) e da Península de Setúbal (2.760 euros/m2). O valor regional continua igualmente acima da mediana nacional, que se situou nos 2.228 euros por metro quadrado.

Apesar da subida, a Madeira foi a região do país que registou o menor crescimento mensal entre as nove NUTS II, com um aumento de apenas 0,4%. Em sentido contrário, os Açores lideraram as variações em cadeia, ao registarem uma subida de 3,1%. Em termos homólogos, a Região Autónoma dos Açores apresentou também o maior crescimento (+24%), enquanto o Algarve evidenciou a menor variação (+14,3%).

Foto DREM

Por tipologia, os apartamentos continuam a apresentar os valores mais elevados na Região. Em Junho, a avaliação bancária mediana atingiu os 2.885 euros por metro quadrado, mais 0,1% do que no mês anterior e mais 18,8% do que há um ano.

Já nas moradias, o valor mediano fixou-se nos 2.180 euros por metro quadrado, representando uma subida mensal de 1% e um aumento homólogo de 17,3%.

Ao nível municipal, o Funchal registou a avaliação mais elevada da Região, com 2.936 euros por metro quadrado. Ainda assim, o concelho apresentou uma redução de 1,5% face a Maio, embora mantenha um crescimento de 17,4% em comparação com Junho de 2025.

Entre os municípios que reuniram o número mínimo de observações para divulgação estatística, Santa Cruz alcançou os 2.564 euros por metro quadrado, registando um aumento homólogo de 20,3%, enquanto Câmara de Lobos se fixou nos 2.370 euros por metro quadrado, mais 1% do que no mesmo período do ano passado.

A DREM revela ainda que, para o cálculo da avaliação bancária na Madeira, foram consideradas 685 avaliações em Junho, das quais 329 respeitavam a apartamentos e 356 a moradias. Este número representa um aumento de 10,8% face ao mesmo mês de 2025, embora tenha ficado 3% abaixo do registado em Maio, correspondendo a menos 21 avaliações.

Os dados agora divulgados confirmam a continuidade da valorização do mercado habitacional na Madeira, com a avaliação bancária a aproximar-se dos 2.700 euros por metro quadrado e a manter a Região entre os territórios com os valores mais elevados do país, apesar da quebra mensal, que pode ser circunstancial.