Porto Santo passa a integrar rede da Turkish Airlines através de acordo com a TAP

A ilha do Porto Santo está agora acessível a partir de qualquer aeroporto servido pela Turkish Airlines, graças a um acordo de 'codeshare' estabelecido com a TAP Air Portugal. A ligação entre Lisboa e Porto Santo continua a ser operada directamente pela companhia aérea portuguesa, mas a Turkish Airlines passa a comercializar a rota através dos seus próprios canais de venda, em voos operados pela parceira de aliança.

Por exemplo, o voo PXO-LIS TP1738 agora também é vendido pela Turkish Airlines, através de acordo de code-share com a TAP., Foto DR

Com esta parceria, o destino porto-santense junta-se à rede global da companhia turca, uma das maiores transportadoras aéreas da Europa e membro da Star Alliance. Na prática, isto significa que um passageiro pode iniciar a sua viagem em qualquer cidade do mundo servida pela Turkish Airlines e chegar ao Porto Santo com um único bilhete e uma única tarifa, sem necessidade de emitir reservas separadas para cada troço da viagem.

O acordo ajuda a potenciar a ligação do Porto Santo aos mercados internacionais, ampliando o leque de origens a partir das quais os turistas podem alcançar a ilha de forma mais simples e integrada, através da vasta rede de destinos operados pela Turkish Airlines.