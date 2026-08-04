O Complexo Balnear da Ribeira Brava vai passar a ser pago?

A reabertura dos balneários e das piscinas do Complexo Balnear da Ribeira Brava ficou marcada por uma dúvida que rapidamente começou a circular entre os utilizadores do espaço. A instalação de torniquetes junto aos balneários levou várias pessoas a concluir que o acesso ao complexo passaria a ser pago.

A presença dos equipamentos, associada à informação colocada no local, alimentou a polémica. Para quem visitou o complexo naquele dia, a interpretação parecia simples, ou seja, os torniquetes estariam destinados a controlar a entrada no recinto e a preparar a cobrança de um bilhete para utilizar as piscinas.

A coincidência entre a reabertura e a colocação do novo sistema ajudou a aumentar a confusão. Nas conversas entre os utilizadores começaram a surgir dúvidas sobre o eventual preço da entrada, a data em que a cobrança começaria e se o acesso ao complexo deixaria de ser gratuito ainda durante este Verão.

Mas será mesmo verdade que será necessário pagar para entrar no Complexo Balnear da Ribeira Brava?

O que foi possível apurar é que existem duas realidades distintas. Uma refere-se à entrada no complexo e ao acesso às piscinas. A outra está relacionada exclusivamente com a utilização dos balneários e das instalações sanitárias.

A entrada no Complexo Balnear da Ribeira Brava continuará a ser gratuita, assim como o acesso às piscinas. Não está prevista qualquer cobrança para entrar no recinto, permanecer nas zonas de lazer ou utilizar os espaços exteriores do complexo, segundo conseguimos apurar.

Os torniquetes foram instalados para permitir, no futuro, a cobrança de 1 euro pela utilização dos balneários e dos WC. Ou seja, o pagamento não será exigido para entrar no complexo, mas apenas para utilizar aqueles serviços específicos. Mesmo essa cobrança, porém, não será aplicada durante a actual época balnear. Ao longo deste Verão, a entrada no recinto, o acesso às piscinas e a utilização dos balneários e das instalações sanitárias continuarão a ser gratuitos.

A introdução do pagamento de 1 euro deverá acontecer apenas depois do final da época balnear. Ainda não existe, contudo, uma data definida para a entrada em funcionamento do sistema.

A medida pretende sobretudo disciplinar a utilização dos balneários e dos WC, além de ajudar a suportar os custos relacionados com a limpeza, a manutenção dos espaços e a reposição de consumíveis. A instalação antecipada dos torniquetes permite preparar o funcionamento futuro do serviço, mas acabou por transmitir a ideia de que a cobrança seria imediata e abrangeria todo o complexo.

Foi precisamente essa falta de distinção entre o acesso ao recinto e a utilização dos balneários que esteve na origem da polémica. Para muitos utilizadores, o simples facto de existir um torniquete à entrada foi suficiente para concluir que as piscinas passariam a funcionar mediante pagamento.

Na prática, quem se deslocar ao Complexo Balnear da Ribeira Brava durante este Verão continuará a entrar gratuitamente, a utilizar as piscinas e a recorrer aos balneários e às casas de banho sem pagar qualquer valor.

No futuro, depois da época balnear e numa data ainda por definir, será cobrado um euro pela utilização dos balneários e dos WC. A entrada no complexo e o acesso às piscinas permanecerão gratuitos.

A afirmação de que todo o Complexo Balnear da Ribeira Brava vai passar a ser pago é, por isso, enganadora. A cobrança prevista existe, mas será limitada aos balneários e às instalações sanitárias.